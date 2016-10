«Veneto Banca, Consoli era il dominus»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Fino agli ultimi giorni Consoli avrebbe rivestito il ruolo di «dominus» nel board di Veneto Banca. E avrebbe avuto altri progetti per l’istituto. Sono le motivazioni principali contenute nelle oltre 100 pagine della motivazione depositata dal Tribunale del Riesame di Roma dopo la sentenza che ha deciso di non interrompere la detenzione domiciliare dell’ex ad di Veneto Banca.

Nella sentenza viene confermato il quadro accusatorio della Procura, nello specifico nelle pagine da 44 a 152. Decisive, ai fini della permanenza della misura cautelare, le intercettazioni allegate congiuntamente alla richiesta dei legali di Consoli di far cessare i domiciliari per il loro assistito. Il ricorso al Riesame era stato chiesto negli scorsi mesi dalla difesa dell’ex ad materano per un cambiamento nell’assetto societario di Veneto Banca.

L’ingresso del Fondo Atlante, che ha acquistato il 98% del pacchetto azionario dell’istituto di credito, nel board della banca avrebbe, secondo la difesa, posto al di fuori dei vertici l’indagato Vincenzo Consoli. Ma la sentenza ha ribadito che Consoli dovrà restare ai domiciliari. L’ex direttore generale è indagato per ostacolo alle attività di vigilanza e aggiotaggio insieme ad altri 14 fra membri di spicco nella gestione dell’istituto e sindaci della provincia veneta.

L’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex patron di Veneto Banca durante l’estate, a cura del procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli e dei sostituti Sabina Calabretta e Stefano Pesci, nasce da un report di Palazzo Koch datato 2013.

All’attenzione degli inquirenti sarebbero le cosiddette operazioni baciate. Tramite queste, Consoli e gli altri indagati avrebbero mascherato il reale assetto patrimoniale della banca.

I vertici dell’istituto avrebbero operato, secondo gli inquirenti, un «occultamento con mezzi fraudolenti diversi dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero».

Enrico Lupino