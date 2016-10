Una nuova molecola contro il tumore dell’ovaio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Importanti passi avanti nella gestione delle recidive del carcinoma ovarico, il principale killer tra le neoplasie ginecologiche. È attivo uno studio internazionale, coordinato dall'Italia, che permetterà di valutare l'efficacia e la sicurezza di una promettente molecola arrivata dalle profondità del mare caraibico, che contribuirebbe a ridurre alcuni degli effetti collaterali della chemioterapia standard e a potenziarne l'efficacia. Lo studio è in corso e fino ad ora sono stati coinvolti già 400 pazienti. Se ne è parlato al XXVII Congresso nazionale Siog 2016, svoltosi l'altro giorno a Catanzaro. Classificato tra i tumori «big killer, il carcinoma dell'ovaio colpisce ogni anno nel mondo oltre 250mila donne e ne uccide 140mila. In Italia 42.580 donne convivono con questo tumore e ogni anno si diagnosticano circa 5 mila nuovi casi con una percentuale di sopravvivenza che non supera il 40% a causa delle asintomaticità della malattia e di diagnosi che nel 60% dei casi arrivano troppo tardi per la mancanza di efficaci sistemi di screening precoce. Infatti otto diagnosi su dieci arrivano quando il cancro è ormai in fase avanzata e, in questi casi, la sopravvivenza a 5 anni delle pazienti è solo del 35%. Eppure finalmente qualcosa sta cambiando. «Questo tumore è così letale perché è subdolo e non ha la possibilità di essere scoperto precocemente, quindi purtroppo nella maggior parte dei casi viene diagnosticato in fase avanzata, quando già sono presenti metastasi», spiega Nicoletta Colombo, Ginecologia Oncologica Medica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano. «Il primo passo - sottolinea Paolo Zola, Dipartimento di discipline ginecologiche e ostetriche, Facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Torino - è di rivolgersi subito a centri altamente specializzati che, grazie a una migliore gestione della patologia, permettono di aumentare significativamente la sopravvivenza».

«Grazie alle nuove conoscenze le pazienti oggi vivono molto più a lungo rispetto al passato - continua Colombo - perché abbiamo numerose terapie efficaci, che consentono di guarire almeno il 30-40% di loro (l'80-90% dei casi se il tumore è preso allo stadio iniziale) e di allungare la vita alla maggior parte delle altre. Nel caso di uno stadio avanzato la metà delle pazienti supera i 3.5 anni di sopravvivenza». La grande novità oggi è che si stanno studiando alternanze di trattamenti che permettono di riuscire a cronicizzare la malattia, diminuire gli effetti collaterali e migliorare così anche la qualità di vita.

«Negli ultimi anni si è arricchito l'armamentario terapeutico - prosegue Colombo - Alle terapie classiche si sono aggiunte quelle biologiche, come gli antiangiogenici, o i parp-inibitori, ma anche un farmaco particolarmente innovativo come citotossico/chemioterapico, la trabectedina, l'ultimo chemioterapico approvato in Europa per il cancro ovarico. È necessaria un'accurata pianificazione strategica per integrare i nuovi agenti antitumorali nell'attuale programma terapeutico, al fine di ottenere il miglior risultato possibile e con la minore tossicità».

