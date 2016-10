Una canzone per aiutare i bimbi malati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Da oggi tra le hit cantate per obiettivi di solidarietà si deve inserire «Equally Unique», brano composto in esclusiva per il progetto musicale e solidale «Pfizer POP - Canta con noi» da Riccardo Cimino e interpretato da oltre cento dipendenti di Pfizer Italia. L'idea alla base del brano musicale è che unire le proprie voci permette di realizzare dalle diversità un'unica armonia. Obiettivo dell'iniziativa, devolvere fondi a «Kids Kicking Cancer Italia», organizzazione non profit che aiuta i bambini malati di cancro o affetti da gravi patologie croniche e le loro famiglie a gestire meglio la malattia con l'insegnamento delle tecniche e della filosofia delle arti marziali. La campagna «Pfizer POP» s'inserisce nell'ambito della più ampia iniziativa di comunicazione DNalphabet, che Pfizer ha lanciato a favore dei suoi dipendenti a partire dal 2015 sul tema della Diversity&Inclusion, rispondendo alla sfida di diffondere la cultura delle diversità e dell'inclusione. «Pfizer è una multinazionale presente in 170 Paesi e per sua natura deve far convivere realtà ed esigenze diverse; una struttura globale sa che includere tante diversità significa arricchire la propria organizzazione. Non è sempre facile, tuttavia, oggi si può essere davvero innovativi con il contributo di tutti - afferma Massimo Visentin, presidente e amministratore delegato di Pfizer in Italia - Di recente abbiamo lanciato in Italia, all'interno della nostra azienda, una campagna per sensibilizzare i dipendenti su questo argomento e abbiamo riscontrato grande partecipazione. Siamo convinti, però, che l'espressione di questa cultura aziendale debba essere condivisa anche esternamente. Con il progetto a sostegno di Kids Kicking Cancer diamo a tutti la possibilità di collaborare a una buona azione per i bambini malati che possono ricevere un grande aiuto dall’associazione» (info //www.pfizer.it/cont/pfizer-italia-Pfizer-Pop/pfizer-pop.asp)

Emanuele Bellucci