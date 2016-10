Tumori della pelle

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il 23,5% dei marinai sottoposti a screening presenta lesioni da cheratosi attinica, forma tumorale cutanea in situ, e nel 40% sono evidenti segni di invecchiamento cutaneo legati all'esposizione cronica ai raggi solari. Questi i dati dello screening dermatologico, condotto sul personale della Marina Militare nel corso della campagna «L'amore per il mare è nella nostra pelle», che ha interessato 7 città in 5 Regioni, coinvolgendo oltre 900 marinai. La campagna di sensibilizzazione e screening è stata promossa da SIDAPA e SIDeMaST con la Marina Militare e con il sostegno di LEO Pharma. La percentuale di diagnosi della malattia nei marinari «è molto superiore rispetto a quello che conoscevamo fino a poco tempo fa, ed è in linea con quanto recentemente riscontrato in alcuni studi sulla popolazione italiana. Tutto ciò significa che occorre molto lavoro d'informazione, prevenzione e cura sulla cheratosi attinica, che è una lesione tutt'ora molto sottovalutata», spiega la prof.ssa Ketty Peris, direttore della Clinica Dermatologica alla Cattolica di Roma.

Redazione online