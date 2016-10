Papa Francesco in visita ad Amatrice

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Papa Frasncesco è ad Amatrice. Il Pontefice, come anticipato da Il Tempo , ha scelto il giorno della festa di San Francesco d'Assisi per visitare le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. A quanto riferisce la sala stampa vaticana il Pontefice è arrivato nella cittadina laziale, in macchina, intorno alle 9.10 accompagnato dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. Ha fatto visita alla scuola, dove ha incontrato insegnanti e alunni. Uscendo ha rivolto qualche parola alle persone radunate davanti all'istituto: «Non volevo dare fastidio, per questo ho lasciato passare un po' di tempo. Sono qui semplicemente per dire che vi sono vicino e prego per voi. Vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta per voi». Quindi ha recitato un'Ave Maria.

Non c'è un programma ufficiale ma, a quanto si apprende, Francesco dovrebbe visitare la zona rossa di Amatrice per poi spostarsi nelle tendopoli di Pescara del Tronto e Arquata del Tronto.

(Foto Rietilife)

Redazione online