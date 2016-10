Sclerosi multipla Obiettivo cellule B

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Non è più un miraggio per pazienti e medici sperare di tener sotto controllo la sclerosi multipla, senza nuovi sintomi né ricadute né progressione della disabilità. L'obiettivo degli specialisti, infatti, è di controllare la malattia. È quanto emerge dalle sessioni di lavoro del Congresso europeo sulla malattia «ECTRIMS», che si è tenuto di recente a Londra. «Oggi i nostri pazienti devono poter contare su un'attenzione particolare dei medici per un controllo totale della malattia - afferma il prof. Diego Centonze, associato di Neurologia all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - un ruolo importante in questo senso ci è arrivato dalle maggiori conoscenze nella fisiopatologia della malattia, che non è ritenuta più soltanto un'aggressione del sistema immunitario alla mielina, poiché si sviluppano anche altri fenomeni di danno diretto alla sostanza grigia e quindi ai neuroni e anche alle cellule gliali». Un ruolo fondamentale hanno i linfociti B, che non producono soltanto anticorpi, ma sono in grado di attivare le cellule T e quindi indirettamente di causare un danno al tessuto del sistema nervoso centrale. Inoltre formano nel cervello aggregati importanti nella progressione della degenerazione. Dello stesso avviso è il prof. Antonio Uccelli, neurologo presso l'Università degli Studi di Genova: «Le cellule B giocano un ruolo imprevisto, perché istruendo i linfociti T, modificano il sistema immunitario. Significa che farmaci che agiscono contro le cellule B come "ocrelizumab", rappresentano una grande opportunità terapeutica. Il ricorso ai farmaci biologici permette di modificare radicalmente il decorso della sclerosi multipla e fa sì che i malati possano avere davanti un futuro meno preoccupante. Questo tipo di approccio terapeutico ci dà l'opportunità di trattare le persone con sclerosi multipla tanto da far sì che la disabilità si presenti sempre più in là nel tempo e quindi avere una malattia stabile senza nuove ricadute, né nuove lesioni alla risonanza magnetica né danno al tessuto nervoso, con relativo impatto sulla qualità di vita». Proprio su «ocrelizumab», anticorpo monoclonale umanizzato sperimentale, progettato per colpire in maniera selettiva le cellule B CD20+, sono stati presentati alcuni studi durante il congresso ECTRIMS, in particolare di fase III nella forma recidivante remittente (SMRR) e primariamente progressiva (SMPP). La capacità del farmaco di controllare la malattia è stata valutata mediante una combinazione di risultati clinici e di risonanza magnetica: il farmaco ha dimostrato di migliorare il controllo dell'attività di malattia in pazienti con SMRR (nessuna evidenza di attività di malattia) e con SMPP (nessuna evidenza di progressione). «Oggi sappiamo che controllare i segni clinici e sub-clinici dell'attività di malattia è cruciale per fare davvero la differenza per le persone con sclerosi multipla: intervenire tempestivamente diventa una priorità - afferma Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche in Italia - La gravità e la serietà di questa patologia, che - non dobbiamo dimenticare - ha impatti importanti anche in termini sociali e familiari, hanno spinto la nostra azienda a impegnarsi al massimo per contribuire concretamente al miglioramento della vita di coloro che vivono con la sclerosi multipla, con l'aspirazione di contribuire a cambiare l'approccio al trattamento con un'innovativa opzione terapeutica». La sclerosi multipla è una malattia cronica che colpisce circa 2,3 milioni di persone nel mondo. Il sistema immunitario attacca in maniera anomala la guaina mielinica, che isola e sostiene le cellule nervose del cervello, del midollo spinale e dei nervi ottici, provocando infiammazione e danni conseguenti. Il danno nervoso può causare un'ampia serie di sintomi, tra cui debolezza muscolare, astenia, difficoltà visive, e può portare alla disabilità. La maggior parte dei malati accusa il primo sintomo tra i 20 e i 40 anni, e questo fa della malattia la principale causa di disabilità d'origine non traumatica tra i giovani adulti. La forma «recidivante remittente» è la più comune mentre la «primariamente progressiva» è caratterizzata da costante peggioramento dei sintomi.

Redazione online