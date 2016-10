«È il caos, usiamo le caserme dismesse»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Quando venne fuori il caso di Mafia Capitale avevamo chiesto che i centri di prima accoglienza venissero controllati. Sono centri pagati dallo Stato, gestiscono contributi pubblici e vogliamo sapere come sono tenuti e come vivono i ragazzini all’interno». La presidente del Coordinamento Internazionale Associazioni per i Diritti dei Minori, Aurelia Passaseo, si occupa da anni delle problematiche legale all’infanzia e del rapporto tra minori e giustizia.

«Il problema dei centri è questo: sono superaffollati. C’è una grande difficoltà causata anche dai minori stranieri non accompagnati. Adesso si sta preparando una proposta di legge a firma dell’onorevole Sandra Zampa (vicepresidente del Partito Democratico ndc). L’obiettivo è quello di di fare in modo che i ragazzini possano essere affidati alle famiglie anziché essere abbandonati a se stessi, senza controlli».

«Ci sono diverse realtà. Nei centri di accoglienza ci sono anche quei ragazzi che vengono tolti con urgenza alle famiglie, quelli che sono in pericolo. Il provvedimento d’urgenza può farlo anche il sindaco, ma poi deve essere avvallato dal tribunale dei minori. In questi casi parliamo più che altro di case famiglia. Sono strutture che ad esempio accolgono i ragazzini vittime di abusi o violenze. Gli operatori cercano di salvarli da contesti disagiati, ma spesso vanno a finire in case famiglia dove non ci sono controlli, non c’è chi vigila».

«Inchieste giornalistiche hanno già dimostrato che i ragazzini, specialmente a Roma, vengono pagati in nero per lavorare di notte ai mercati generali. Le cronache dei giornali sono piene di disgrazie che avvengono quando non si vigila. Il controllo su queste strutture spetterebbe alla Regione. Anche nei centri di accogiienza non ci sono controlli adeguati e i ragazzini tendono a scappare. Entrano ed escono come se niente fosse. Possono finire anche nelle mani della criminalità organizzata. Tempo fa l’Europol ha lanciato un allarme: 10mila minori mancano all’appello, di cui 5mila italiani. Quest’anno i dati sono in aumento. Spesso si parla di ragazzini che giungono in Italia e spariscono. Lo Stato cerca di accoglierli, ma se non c’è posto la polizia non può fare altro che tenerli in commissariato. Almeno è un luogo sicuro».

«I minori finiscono nelle mani della criminalità. Spesso vengono utilizzati come corrieri della droga, o vanno a rubare, o ancora vengono inseriti nel giro della pedopornografia, della pornografia infantile. I rischi sono molti, basti pensare al traffico d’organi: la commissione per i diritti dell’infanzia ha fatto diverse indagini. Spesso ci sono famiglie povere che vendono i figli ai criminali. I ragazzini magari riescono a scappare e vanno in strada. Non bisogna creare allarmismo, ma la situazione è questa. Il bambino è diventato merce. Si fa business sui bambini».

«Servirebbe che i ragazzini non vengano messi in centri appariscenti e senza sostanza. La colpa non è di chi gestisce il centro. Gli operatori hanno a che fare con migliaia di utenti. I ragazzini vengono smistati come pacchi dove ci sono posti liberi. Secondo me bisognerebbe trovare caserme dismesse. Quando i profughi dalla Jugoslavia arrivarono in Italia, in Friuli Venezia Giulia vennero accolti in caserme dismesse dove era possibile garantire un controllo e una sicurezza per gli stessi ospiti. Inoltre, specialmente per i bambini non accompagnati, si potrebbe incentivare l’affidamento. Sì, c’è la difficoltà della lingua. Ma abbiamo tanti mediatori culturali. Utilizziamoli. Sono indispensabili per far dialogare il bambino con la famiglia che lo accoglie. Il bambino ha bisogno di cure? Utilizziamo le strutture sanitarie. Hanno bisogno di uno psicologo? Usiamo quelli delle Asl. Le figure di riferimento non mancano. Spesso abbiamo risorse che non vengono adeguatamente sfruttate. Sembra che non ci sia un coordinamento adeguato capace di dare risposte».

Andrea Ossino