Dal delitto Reggiani al caso della Caffarella: violenza senza fine

Cresce l’allarme sicurezza a Roma, ancora teatro di violenze sussuali. Dall'omicidio Reggiani allo stupro della Caffarella, ecco alcuni degli episodi più gravi avvenuti negli ultimi anni nella Capitale.

18 LUGLIO 2016: Una 16enne, scappata da Firenze, denuncia di essere stata violentata la sera prima nel parco di Villa Ada a Roma. La giovane indica come autori della violenza due egiziani, senza fissa dimora, che vengono individuati dalla polizia nel parco e denunciati per violenza sessuale su minore in concorso.

27 GIUGNO 2016: all'Esquilino, vicino la stazione Termini, due uomini violentano una donna di 33 anni di origine somala al settimo mese di gravidanza nel cortile di una scuola. A salvarla è il tempestivo arrivo di polizia e carabinieri che interrompono lo stupro e arrestato due romeni, entrambi con precedenti specifici.

12 MAGGIO 2016: sorpresa in una strada buia e isolata, stuprata e sequestrata per una notte in un accampamento abusivo. È la storia di violenza in cui è coinvolta una giovane albanese residente nel quartiere Prenestino a Roma. La ragazza, dopo una notte da incubo, all'alba riesce a scappare dai suoi aguzzini.

31 MARZO 2016: una ragazza di 26 anni viene stuprata in un parcheggio di via Pineta Sacchetti. La giovane sta per riprendere l'auto, quando viene aggredita da un uomo, a volto scoperto e ubriaco. L'uomo la minaccia con un coltello per farsi consegnare portafoglio e cellulare, ma la 26enne non li ha con sé. Così lui la costringe ad avere un rapporto sessuale poi, forse disturbato dall'arrivo nella zona di alcuni passanti, fugge. Per la violenza viene arrestato un 30enne nigeriano

29 GIUGNO 2015: una ragazza di 16 anni viene violentata nella zona di piazzale Clodio a Roma, a pochi metri dalla città giudiziaria. Qualche giorno dopo come responsabile dello stupro viene arrestato il militare Giuseppe Franco.

8 MAGGIO 2015: una tassista viene stuprata da un cliente che sale a bordo del suo taxi intorno alle 7 di mattina. L'uomo si fa portare nella zona appartata della «Piana del Sole», fingendo di dover andare in un casolare che si trova proprio al termine di una strada chiusa, non più asfaltata, in una laterale di via Pescina Gagliarda. Appena imboccata la strada sterrata, invece, il cliente aggredisce la vittima, la immobilizza per i capelli, le sferra un pugno e la costringe a un rapporto sessuale. Poi la rapina del portafoglio e cerca anche di rubarle le chiavi della macchina, il cellulare e gli occhiali da sole, ma la vittima, lo afferra per la camicia e gli fa cadere gli oggetti, mentre l'uomo scappa tra i campi. Qualche giorno dopo gli agenti della Squadra mobile di Roma arrestano Simone Borgese, con l'accusa di violenza sessuale e rapina.

14 FEBBRAIO 2009: due giovani vengono aggrediti nel tardo pomeriggio da due uomini mentre passeggiano in strada. Lei viene violentata, lui picchiato. La ragazza ha 14 anni e il ragazzo 16. I due aggressori trascinano i fidanzatini nel vicino parco della Caffarella, sulla via Appia, picchiano il ragazzo e abusano della ragazza poi portano via i loro cellulari. Le vittime ancora sconvolte e sotto choc, chiedono aiuto entrando in un bar della zona in via Amedeo Crivellucci. I due aggressori vengono catturati qualche tempo dopo.

23 AGOSTO 2008: in via Portuense, a Ponte Galeria nella periferia di Roma, una coppia di olandesi, in vacanza in bicicletta, viene aggredita durante la notte, da due romeni che picchiano a bastonate il marito, e violentano a turno la donna, di 52 anni.

30 OTTOBRE 2007: Giovanna Reggiani viene aggredita, violentata e uccisa da un romeno di 25 anni Romulus Nicolae Mailat nei pressi della stazione di Tor Di Quinto.

