C’è un nesso tra malattie e inquinamento

TARANTO C'è una relazione causa-effetto tra le emissioni industriali e il danno sanitario a Taranto. È quanto emerge da uno studio epidemiologico commissionato dalla Regione Puglia, sullo stato di salute delle persone residenti nei comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, della Asl della città jonica, di Arpa e Ares Puglia. La valutazione è stata presentata ieri in Regione. Dal monitoraggio emerge un +24% di ricoveri per malattie respiratorie dei bambini residenti nel quartiere Tamburi, e un +26% per i bambini del quartiere Paolo VI, quelli più a ridosso della zona industriale dove si trovano l'Ilva e altre aziende. L'esposizione alle polveri industriali è responsabile di un +4% di mortalità, in particolare +5% per tumore polmonare, +10% per infarto del miocardio. Per effetto dell'anidride solfororsa si registra il +9% di mortalità, in particolare +17% di mortalità per tumore polmonare e +29% per infarto del miocardio. Entrambi gli agenti inquinanti sono responsabili, secondo questo studio, di nuovi casi di tumore del polmone tra i residenti (+29% per le polveri e +42% per l'SO2).

Redazione online