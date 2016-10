Un esercito di baby criminali terrorizza l’Italia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Piccoli uomini che sgomitano per emergere nelle periferie degradate. Ragazzini senza modelli educativi alle spalle. Bambini mandati in strada a rubare. Figli di illustri professionisti che nella frenesia lavorativa quotidiana dimenticano il loro ruolo più importante, quello di essere un genitore. È un esercito di oltre 18mila minori quello che ingrassa le file della criminalità italiana. Non hanno ancora compiuto 18 anni eppure il loro nome è già presente negli uffici giudiziari del Belpaese.

Seguono le orme dei padri, si lasciano trascinare dalle cattive compagnie o sono il frutto di quella «gioventù liquida» che Zygmunt Bauman considera come «non preparata al mondo dalle lezioni di chi è più vecchio». I dati statistici snocciolati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità attraverso il rapporto «i servizi della giustizia minorile» fotografano un fenomeno preoccupante. Aggiornati al 31 luglio scorso, gli aridi dati non riescono a trasmettere la tragedia vissuta da quanti finiscono dietro le sbarre prima di aver terminato la scuola dell’obbligo. Eppure dietro quei numeri ci sono le vite delle persone, di 18mila e 625 minorenni presi in carico dai servizi sociali e delle loro famiglie. Dal gennaio al luglio scorso, lo Stato si è occupato di 4.682 nuovi casi, mentre altri 13mila e 943 minori erano già stati affidati ai servizi sociali negli anni precedenti. «Gli uffici di servizio sociale per i minorenni seguono i minori in tutte le fasi del procedimento penale – si legge nel report - accentuando la loro azione soprattutto quando vi sono provvedimenti giudiziari che non comportano una limitazione della libertà personale».

Così gli USSM si occupano di 12mila e 416 ragazzini e di 1.543 ragazzine che hanno commesso crimini mentre i loro compagni di scuola giocavano con la PlayStation. In 134 non hanno nemmeno compiuto 14 anni, mentre in 1.361 hanno appena un anno in più. Il primato spetta ai 17enni (5.155), seguiti dai 16enni (4.422) e dai 15enni (3.253). Sono soprattutto i giovani italiani a delinquere, quasi 14mila, mentre il numero degli stranieri fermati ammonta a 4.666. Leggendo la tabella relativa ai reati si potrebbe pensare che si ha a che fare con esponenti della criminalità organizzata e invece si tratta di bambini e adolescenti: si parla di 90 minorenni che hanno ucciso, di 159 ragazzini che hanno commesso un tentato omicidio, di 825 piccoli uomini che hanno violentato una donna o dei 135 che hanno compiuto atti sessuali con minorenni.

Compiono 12.196 reati contro la persona, 420 crimini contro la famiglia. In 12.603 finiscono davanti a un giudice per aver commesso rapine (4.587), furti (12.603) o estorsioni (958). E oltre ai numerosi adolescenti che sono stati fermati in possesso di sostanze stupefacenti (4.777) , ce ne sono 2.281 che hanno violato la legge sulle armi. E lo hanno fatto nell’età in cui le armi dovrebbero vederle solo in tv o nei videogiochi.

I dati parlano di un fenomeno stazionario negli ultimi 4 anni. Mentre prima, nel 2007, il ministero della Giustizia si occupava di 14.744 minori, adesso deve preoccuparsi di circa 20 ragazzini. «Sono soprattutto i maschi ad essere presi in carico dai servizi sociali e sono soprattutto italiani – si legge nel report - mentre tra le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dall’area dell’ex Jugoslavia o dalla Romania».

Una volta fermati, specialmente se in flagranza di reato, vengono ospitati nei centri di prima accoglienza: il primo step offerto dai servizi minorili residenziali. Poi vengono giudicati, o mentre attendono la sentenza vengono mandati nelle comunità o negli istituti penitenziari minorili. Le comunità possono essere private o ministeriali. Solo 64 adolescenti sono stati presi in carica nel 2016 dalle comunità ministeriali, mentre altri 1.098 vengono accolti in quelle private. In questo momento, in Italia, ci sono 474 ragazzini in carcere. Sono 204 stranieri e 270 italiani, 45 donne e 429 uomini che vengono allontanati dalla società a causa della loro pericolosità, del pericolo di fuga. Nella speranza, spesso disillusa, che gli istituti penitenziari riescano a riabilitare quelle giovani vite finite troppo presto sulla cattiva strada.

Andrea Ossino