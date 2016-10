Solidarietà-truffa ai terremotati sfruttando la raccolta di fondi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Lontani dalle macerie del terremoto, distanti dalla tragedia che ha distrutto le vite di migliaia di persone, estranei al dolore che ha colpito nel cuore della notte le popolazioni del centro Italia. Comodamente seduti sul loro divano, i truffatori speculano sulla meravigliosa solidarietà che il Belpaese è capace di offrire nei momenti più drammatici della sua storia. Dalle millantate raccolte fondi on line attraverso la vendita di braccialetti, fino ai bollettini postali inviati nelle case degli italiani per convincerli a donare in vista di una non meglio nota «ricostruzione di un asilo per i bambini di Amatrice».

Gli sciacalli sono sempre in agguato, pronti a speculare sulla tragedia e truffare quanti vorrebbero veramente aiutare chi ha perso ogni cosa in un istante: alle 3,36 del 24 agosto scorso. Ma la Guardia di Finanza non sta a guardare. Ieri gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rieti, coordinati dal tenente colonnello Stefano Cerioni, sotto la direzione del Comando provinciale, hanno smascherato due false raccolte fondi. Era difficile non aderire all'iniziativa messa in campo da un'azienda che si occupava di realizzare vendite promozionali on line di braccialetti «per Amatrice», specialmente nella pubblicità venivano riportati lo stemma e i colori del Comune di Amatrice. «Dona l'intero incasso utile delle vendite a favore della città di Amatrice colpita dal recente terremoto», recitava la promozione. I riferimenti al sisma non mancavano. Proprio come le promesse di devolvere il ricavato. Erano in molti così a comprare al prezzo di 29 euro quei gadget. Una cifra a cui bisognava aggiungere altri 6 euro necessari alle spese di spedizione. Sembrerebbe un'iniziativa dignitosa e solidale, proprio come le tante idee, raccolte fondi e lavori che in questi 40 giorni post-sisma l'Italia ha cercato di offrire. Peccato però che, almeno in questo caso, «l’impresa – fanno sapere gli uomini della guardia di Finanza - non aveva mai ottenuto alcuna autorizzazione all’uso e sfruttamento commerciale dello stemma nonché alla denominazione e colori del Comune di Amatrice».

Quando i baschi verdi hanno bussato alla porta dei titolari dell'azienda, questi non sarebbero neanche stati in grado di comunicare con quali modalità avrebbero versato il denaro. E c'è anche chi ha pensato di far leva sui bambini e sulla loro istruzione. Il secondo intervento delle fiamme gialle è nato in seguito ad alcune segnalazioni. Da nord a sud dello Stivale erano in molti a trovare nella propria casella postale i bollettini precompilati. L'indicazione era chiara: un conto corrente postale e il beneficiario del versamento erano ben visibili sui bollettini, mentre una breve nota informativa era stata allegata sapientemente. «Progettare, realizzare, arredare ed assegnare in gestione, un bellissimo asilo nido per i bambini terremotati di Amatrice», recitava la missiva promettendo di utilizzare il ricavato della raccolta per la ricostruzione di un asilo per i bambini di Amatrice. «Anche in questo caso – si legge in una nota delle fiamme gialle – i finanzieri hanno riscontrato che si trattava di un’altra falsa promozione in quanto nessuna richiesta era pervenuta al Comune di Amatrice, né direttamente né con altri mezzi e che nessuna istanza per la realizzazione dell'asilo era stata depositata». Gli sciacalli non si fermano neanche davanti alla scuole dove i bambini cercano di ritrovare una parvenza di normalità dopo aver visto morte, macerie e disperazione. Come quando la notte tra il 27 e il 28 settembre scorsi i ladri hanno rubato 10 computer dalla nuova scuola media «Nicola Amici» di Acquasanta Terme, uno dei comuni delle Marche più colpiti dal sisma. La scuola era stata inaugurata appena due settimane prima, il 14 settembre. «Sono indignato da questo atto di sciacallaggio infame - aveva detto il sindaco Sante Stangoni - Noi stiamo lottando per non far morire il paese, ci giochiamo tutto ogni giorno, in Italia c'è gente così, che non ha vergogna». Le forze dell'ordine stanno sollecitando i cittadini a comunicare ogni iniziativa e raccolta fondi «sospetta». Perché dall'inizio del dramma, i truffatori hanno iniziato la loro caccia all'oro. Qualcuno è partito nel cuore della notte per depredare le case distrutte dei terremotati, altri hanno atteso organizzando subdole truffe. Quasi tutti, sono stati scoperti.

Andrea Ossino