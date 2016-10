Risse e furti nelle case «hobby» della Roma Bene

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Rubano motorini. Svaligiano appartamenti. Spacciano, si drogano e litigano per strada. La criminalità dilaga tra i giovanissimi romani. Spesso si tratta di ragazzini della cosiddetta «Roma bene». Adolescenti che abitano in Prati, ai Parioli, nei pressi di Ponte Milvio o in zona Monte Mario. Sono numerosi infatti gli arresti compiuti dai militari dell’Arma della compagnia Trionfale.

I dati relativi ai baby criminali della Capitale, secondo il report del ministero della Giustizia (aggiornato al 31 luglio scorso), spiegano che nel solo 2016 sono stati fermati 283 minorenni che violavano la legge. Sono stati affidati ai servizi sociali, proprio come i 1.144 adolescenti che erano stati presi in carico dallo Stato negli anni precedenti. Il numero totale dei minorenni fermati è allarmante: 1.427. Negli istituti penali romani ci sono 162 ragazzini, una media giornaliera di 61,4. Altri sono in comunità. Nel Lazio c’è una media di 72,1 minori che ogni giorno sono costretti a soggiornare in una comunità.

I casi non mancano. I due 16enni romani che sabato scorso, in via Jacobini, nel quartiere di Primavalle, hanno rapinato un 70enne dopo averlo picchiato sono solo un esempio. I reati commessi sono diversi. Non ci sono solo gli stranieri che rubano in metropolitana o sul famigerato autobus 64. Spesso si tratta di ragazzini italiani, figli di illustri professionisti. Come quel quindicenne fermato a giugno dai carabinieri mentre spacciava a bordo della sua minicar, vicino i campetti di calcio di via Malcesine, zona Monte Mario. Quei 9 grammi di hashish ritrovati dai carabinieri hanno costretto il minore ad affrontare un vero e proprio processo penale. Dalle pagine de Il Tempo avevamo già raccontato il fenomeno della criminalità giovanile a Roma e le sue dimensioni importanti. In zona Flaming, in via Cortina D’Ampezzo o in Prati, i giovani del «Nucleo Prati» avevano costituito una baby gang che tra spinelli, super alcolici, furti e risse era alla ricerca di costanti emozioni. Si organizzavano sui social network come «Ask», pensando che sarebbe bastato per diventare invisibili agli occhi delle forze dell’ordine. Erano spregiudicati.

Proprio come la baby gang capeggiata da un 13enne. Il minore nello zaino non aveva libri, ma attrezzi da scasso. A scuola lui e la sua banda risultavano essere presenti, ma in realtà si aggiravano tra le vie della Città Eterna. Una breve perlustrazione, poi un calcio, una piccola manomissione dei cavi e in soli 40 secondi avevano rubato un motorino. Bullismo e cyberbullismo sono reati commessi quasi esclusivamente da minorenni.

«Il Lazio, dopo la Lombardia – fanno sapere dal Telefono Azzurro - è la seconda regione dalla quale sono arrivate più segnalazioni di bullismo e cyberbullismo alla linea 1.96.96 dell’Associazione». Per questo motivo il Telefono Azzurro ha incontrato il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, «a cui ha proposto un coinvolgimento diretto per la prevenzione e il contrasto del bullismo, nella Regione Lazio».

