«Per cinque volte ho incontrato un extraterrestre»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



È stato uno degli ospiti più attesi del convegno, Filiberto Caponi. Marchigiano, di Pretare di Arquata del Tronto, uno dei luoghi colpiti dal terremoto. Il suo caso risale al 1993, quando, sostiene, appena 23enne entrò a contatto con una creatura sconosciuta che trovò in terra rientrando a casa.

«Mi sembrava un cucciolo abbandonato in una busta, e io mi avvicinai per raccoglierlo. Lo scossi appena con il piede e fece un salto di due metri», racconta al pubblico di Pomezia, «Era avvolto in delle garze mediche». Dopo quell’incontro, ne seguirono altri, vicino casa sua, «E riuscii a fotografarlo, con la polaroid». La morfologia ricorda quella dell’alieno di Roswell, con testa allungata e corpo umanoide. Caponi illustra i problemi riscontrati di fronte a chi non lo credeva, le divisioni e le leggende, «Come quella di chi metteva in giro la voce che mi ero costruito un pupazzo in casa».

All’inizio racconta che anche la sua famiglia non lo credeva, «Ma poi anche mia nonna lo vide, dopo avermi detto per giorni di non parlarne più. E fui molto sorpreso quando sorrise a questa creatura».

Nel corso degli anni, il circuito mediatico si è interessato a lui, «Sono stato anche al Maurizio Costanzo Show. Ho fatto vedere le mie foto agli esperti - racconta - e mi hanno detto che si tratta di una EBE», entità biologica extraterrestri. La provenienza? «Non azzardo ipotesi, ho già avuto molti problemi per tutto questo - dice - le bende bianche potrebbero suggerire anche che sia una creatura scappata da qualche laboratorio dove stavano facendo degli esperimenti su di lei».

E poi cita, Caponi, anche l’ipotesi che gira molto su internet, ossia di un Ufo abbattuto in quei giorni sul Monte Vettore da dei missili terra-aria. Fatto sta che, dopo cinque volte, quella creatura non la vide più.

Pie. Del.