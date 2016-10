Papa Bergoglio ad Amatrice per San Francesco

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Sarà un giorno speciale quello dedicato a San Francesco per le zone terremotate. Seppure non confermata ufficialmente dalla Santa Sede, indiscrezioni danno per certa la visita del Papa ad Amatrice proprio domani, nel giorno del Santo di cui Bergoglio ha scelto il nome al soglio pontificio.

Una visita promessa già dal quel tragico 24 agosto ma che, per motivi di sicurezza, è stata posticipata di volta in volta. Un messaggio di forza e di coraggio atteso dalla popolazione duramente colpita da quel drammatico evento in cui sono rimaste uccise 297 persone, e che si appresta a vivere un inverno durissimo. Attualmente sono scese a 1572 le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi. «In particolare, nella Regione Lazio - riferisce una nota della Protezione civile - sono assistite 322 persone, in 453 trovano alloggio nelle Marche, mentre in Umbria gli assistiti sono 225. Mentre sono 93 le persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali delle quattro regioni colpite dal sisma del 24 agosto». Una ferita aperta alla quale tuttavia si è risposto con tempestività da parte della cittadinanza, al punto che dopo appena due giorni si sono dovute bloccare le donazioni di cibo e vestiti, delle istituzioni, presenti sin da subito a partire dalla protezione civile, le forze dell’ordine, i presidi sanitari. Tanta solidarietà, che sempre martedì sera troverà voce nella Partita del Cuore organizzata a Rieti dall’Associazione Nazionale Italiana Cantanti e dall’Associazione «Io ci Sono». Ad aprire la kermesse Andrea Bocelli.

È partita intanto ieri dal Comune di Amatrice la campagna "Adotta un’opera". «In questa fase di programmazione dell’oggi, del domani e del dopodomani, il Comune, in accordo con lo Stato e con la Regione, sta valutando le necessità per far ripartire il territorio - spiega in una nota il Comune amatriciano - riavviare le attività commerciali, sostenere gli agricoltori, ricreare spazi di aggregazione sociale e culturale, sviluppare attività per il turismo montano ed enogastronomico e tutto ciò che consenta di guardare al futuro di Amatrice in un’ottica di ripresa e sviluppo. L’elenco di tutte le opere individuate in questa prima fase è disponibile a questo link: http://www.comune.amatrice.rieti.it/avvisi/Elenco%20Opere.pdf. Si tratta di opere che fanno parte di un’attenta pianificazione urbanistica, che avrà tempi di esecuzione inscindibilmente legati alla definizione del dettaglio e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie».

Ripartire insomma non solo di può ma si deve.

Angela Bruni