Omicidio del piccolo Loris, chiesti 30 anni per la madre Veronica

Trent'anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Tanto ha chiesto la Procura di Ragusa per Veronica Panarello accusata di avere ucciso il figlio Loris. È plausibile il movente introdotto da Veronica Panarello sia stata la presunta relazione extraconiugale che la donna avrebbe avuto con il suocero, ha affermato la Procura di Ragusa nella requisitoria per la morte di Loris.Tuttavia, spiegano, "non è stata la prova di questa relazione e comunque il movente resta ininfluente della richiesta avanzata di condanna a trent'anni di reclusione per l'imputata". Per i giudici Veronica Panarello è una donna "egocentrica, bugiarda e manipolatrice", affetta da un "protagonismo esagerato". Il procuratore Carmelo Petralia e il sostituto Marco Rota hanno ricostruito la personalità dell'imputata e il suo vissuto personale. Ma anche il contesto in cui è maturato il delitto e in particolare il "contrastato rapporto" che avrebbe avuto con il bambino che trattava da amico e non da figlio.

Il silenzio di Veronica "Trent'anni?": è l'unica frase pronunciata in aula da Veronica Panarello subito dopo la richiesta di condanna della Procura di Ragusa. La donna poi si è chiusa in silenzio assoluto. "Quello di oggi è un assist alla difesa, non me l'aspettavo. Non parlo di autogol, ma di presa di coscienza e totale onestà intellettuale dei pm". Così l'avvocato Francesco Villardita ha commentato la tesi della Procura di Ragusa di ritenere plausibile il movente esposto da Veronica Panarello che ha rivelato di una sua presunta relazione con il suocero. Sul fatto che gli investigatori non siano riusciti a collocare in alcun modo l'uomo nel luogo del delitto al momento dell'omicidio il penalista ha ribadito che "se non esiste la prova della sua presenza non è detto che non ci fosse: se la Procura non ha dimostrato che il suocero non fosse a casa, non ha neppure dimostrato che l'ha ucciso da sola".

L'accusa al suocero La donna, lo scorso 26 ottobre, nel corso dell'udienza che la vede come unica imputata per l'omicidio del figlio, ha raccontato che il 29 novembre del 2014, giorno della scomparsa di Loris non era sola in casa con il bambino. C’era anche il suocero, Andrea Stival, e sarebbe stato proprio lui a uccidere il bambino perché il piccolo avrebbe visto qualcosa che accadeva tra il nonno e la mamma. Ma Andrea Stival ha sempre negato, sia di aver avuto un rapporto con la nuora che, soprattutto, di aver ucciso suo nipote.

Redazione online