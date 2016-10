La polizia uccide un «nero» di 18 anni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



LOS ANGELES Nuove proteste a Los Angeles contro la polizia, dopo che la scorsa notte agenti hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco un afroamericano di 18 anni. Come in numerosi casi precedenti, le versioni ufficiali e dei testimoni divergono: la polizia afferma che l'uomo era armato e che una pistola è stata ritrovata; i testimoni smentiscono. Gli attivisti del gruppo Black Lives Matter di Los Angeles su Twitter hanno inoltre denunciato che il ragazzo, identificato come Carnell Snell Jr., è stato ucciso mentre fuggiva con le mani alzate.

Secondo la ricostruzione delle autorità, la polizia ha tentato di fermare un'auto con targa falsa in un distretto meridionale di Los Angeles, intorno all'una del mattino, sospettando che il veicolo fosse stato rubato. Il conducente, però, non si è fermato ed è scattato l'inseguimento. Il mezzo si è poi bloccato e due persone ne sono uscite, fuggendo in direzioni diverse. Gli agenti hanno inseguito una delle due sul retro di una casa, dove gli hanno sparato, uccidendolo. La polizia non ha spiegato che cosa sia accaduto precisamente prima della sparatoria, motivando il silenzio con il fatto che le indagini sono alle fasi iniziali. Ma un portavoce ha affermato che sulla scena è stata trovata un'arma. L'altro uomo a bordo dell'auto non è stato ancora individuato.

La notizia della sparatoria si è velocemente diffusa nel quartiere e decine di persone sono accorse. Tra loro anche la madre del ragazzo, ripresa in un video mentre prega i poliziotti di farla entrare nella zona isolata per vedere il corpo del figlio.

Il luogo in cui il 18enne è stato ucciso, infatti, si trova a breve distanza dalla loro abitazione. La sorella minore, Trenell, ha raccontato che il fratello è stato ucciso di fronte a lei: lo ha visto fuggire, poi ha sentito gli spari e lo ha visto disteso a terra. «Alla fine della giornata, i poliziotti sono arrivati e hanno ammazzato mio fratello. Lo hanno ammazzato», ha dichiarato ai media americani. Sul luogo della sparatoria ci sono stati momenti di tensione con gli agenti. Tra i dimostranti, molti mostravano cartelli con la scritta «Black Lives Matter», cioè «la vita dei neri conta», uno slogan che viene ripetuto da settimane in molte città americane in seguito a quello che viene considerato un comportamento «razzista» della polizia. .

Gli attivisti hanno raccolto testimonianze, secondo cui il 18enne aveva le mani alzate mentre fuggiva. Un attivista ha aggiunto che il ragazzo è stato colpito alla schiena.

Il fatto avviene pochi giorni dopo le proteste a San Diego, dove la polizia ha ucciso un afroamericano che sembrava «si comportasse in modo sconnesso». Anche a Pasadena, in California, di recente ci sono state proteste dopo che un altro «nero» armato di coltello è stato ucciso dagli agenti.

Negli Stati Uniti manifestazioni del genere contro l'uso sproporzionato della violenza da parte della polizia e l'impunità per le loro azioni hanno avuto origine nel 2012, quando fece scalpore il caso di Trayvon Martin. Il 17enne fu ucciso da un vigilante privato in Florida, mentre era disarmato. Michael Brown fu invece ucciso, anch'egli disarmato e con le mani alzate, in Missouri: il suo caso scatenò proteste che misero a ferro e fuoco la città.

Marzio Laghi