Il MoVimento di Pizzarotti: via da Grillo

Oggi alle 10,30 il sindaco Pizzarotti ha dato appuntamento alla stampa per «Comunicazioni relative all’assetto politico-istituzionale dell’amministrazione comunale di Parma». Definizione nebulosa per annunciare quello che tutti sanno e si aspettano: lo strappo tra Pizzarotti e il Movimento 5 Stelle.

«Dall’uno vale uno - ha scritto il primo cittadino su Facebook - siamo arrivati al passaggio dinastico tra padre e figlio; dalla democrazia orizzontale, al capo politico; da regole condivise da tutti, a un pacchetto di regole calate dall’alto, ad personam contro i non allineati e senza rispettare nessuna procedura di discussione e approvazione. Aspetto invano da 140 giorni una risposta a cinque paginette di controdeduzioni, relative a una sospensione che non esiste in nessun regolamento, nonostante la mia indagine sia stata già ampiamente archiviata dalla magistratura». Poi aggiunge: «I vertici del Movimento hanno mancato di rispetto i parmigiani. I vertici del Movimento hanno dimostrato di non sapersi approcciare alla responsabilità. Ho parlato con la mia maggioranza e con gli attivisti di Parma. Siamo tutti compatti. Pubblicamente scioglieremo le riserve sui nostri passi futuri».

A. A.