Edoardo Costa «Mai rubato soldi ai bimbi»

MILANO Edoardo Costa torna a difendersi in tv dall'accusa di non aver consegnato tutti i soldi promessi a due associazioni di volontariato in Brasile e in Kenya. Striscia la notizia parlò di una presunta truffa da parte dell’attore, che avrebbe raccolto centinaia di migliaia di euro da destinare a due onlus attraverso la sua associazione Ciak. Ma solo una parte del denaro sarebbe finito nelle casse delle associazioni di sostegno all'infanzia. La scorsa settimana Costa aveva ammesso nel salotto della D'Urso di aver commesso degli errori, ma anche di non aver mai «rubato soldi ai bambini». Poi Valerio Staffelli gli aveva consegnato un nuovo Tapiro d'Oro, sostenendo che la situazione non era ancora stata del tutto chiarita. Grace Seneya, responsabile del centro Sherp in Kenya aveva riferito a Striscia di aver ricevuto da Costa 34mila euro, a fronte dei 45mila promessi. «Questi 34mila euro - dice Costa a Domenica live - sono arrivati direttamente dalla mia onlus. Gli altri 11mila sono soldi spesi direttamente in Kenya, dove sono stato 10 giorni con altre sette persone e dove ho personalmente acquistato i vaccini». Una spiegazione Costa l’ha data per quanto riguarda l’associazione brasiliana.

Redazione online