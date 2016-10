Dio, il Papa la famiglia e i gender

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Che forse non è, come ha detto il Papa, «la cosa più bella che Dio ci ha dato», (chi si è sposato lo sa bene, lui no) ma certo è la base della vita insieme, il futuro che cresce e la tradizione che si tramanda. C'è nella teoria del gender il rifiuto del limite, della realtà e della natura e la convinzione che siamo noi a dover decidere. Curioso pensare che gli stessi apologeti dei transgender, insorgono poi allarmati davanti ai cibi ogm: è possibile modificare geneticamente gli uomini ma non le carote...

Con ritardo, il Papa aderisce al family day e al fertility day. E ribadisce quel che da sempre l'uomo sa: i sessi sono due, i figli nascono dal loro combaciare e non conosciamo nessuna civiltà che abbia fatto a meno della famiglia. Eccoli di nuovo insieme: Dio, Papa e Famiglia...

Marcello Veneziani