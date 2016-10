A Bologna il record di bande under 18

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



I sobborghi di Napoli. Le periferie di Palermo. I vicoli delle città sottratti allo Stato dalla criminalità organizzata. Pensando ai 18mila e 625 baby criminali si potrebbe pensare che provengano da quei luoghi dove anche gli adulti spesso finiscono davanti a un giudice. E invece, i dati fotografati dal report «i servizi della giustizia minorile», del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, immortalano un’altra realtà. Raccontano la storia dei 2.506 minorenni di cui si occupano i servizi sociali bolognesi. Nel cuore dell’Emilia Romagna, lontano dagli stereotipi classici delle «aree criminali del paese», lo stato ha preso in carico, nel 2016, 781 ragazzini, gli altri erano già presenti. Il capoluogo emiliano guida la testa di questa triste classifica. Roma si ferma al secondo posto. Nella Città eterna, tra il dicembre e il luglio scorso, sono stati fermati 283 adolescenti. Altri 1144 erano già stati affidati ai servizi sociali. Catania è la terza classificata con 1225 casi. Segue Bari: 1090. E se «Bologna la dotta» risulta essere la capolista, a Napoli, città spesso accostata ai fenomeni criminali dimenticando la cultura e la bellezza del capoluogo campano, vengono registrati 878 casi di minori affidati ai servizi sociali perché responsabili, secondo la procura, di un crimine. Bolzano risulta essere la città meno colpita dal fenomeno: 170 casi. Da nord a sud ci sono 12.416 uomini e 1543 ragazzine, tutti italiani, che devono rivolgersi a un avvocato quando i loro coetanei al massimo vengono richiamati dal preside. Dalla baby gang sgominata appena due giorni fa a Taormina fino ai due 16enni romani che sabato scorso, in via Jacobini, nel quartiere di Primavalle, hanno rapinato un 70enne dopo averlo picchiato. La loro corsa è terminata con l’arrivo dei carabinieri della Stazione Roma Montespaccato. I due, come i loro coetanei che quotidianamente vengono fermati da una parte all’altra del Belpaese, sono stati portati in un centro di Prima Accoglienza per Minori, dove i servizi sociali si occuperanno di loro in attesa che giudici e procuratori li convochino per le indagini e per giudicarli. Il 31 luglio scorso, nei centri di accoglienza italiani c’erano 863 ragazzi: 240 a Roma, 41 a Bologna, 98 a Napoli, 64 a Palermo e 78 a Catania. A questi bisogna aggiungere quanti sono stati affidati alle «strutture comunitarie private». Nelle comunità ministeriali ci sono 64 adolescenti. A Bologna ce ne sono 26, 13 a Caltanissetta, 9 a Lecce e 7 a Nisida (in provincia di Napoli), a Catanzaro e a Salerno. Solo 2 a Reggio Calabria. Il «collocamento in comunità private», così aridamente viene definito il processo di accoglienza e rieducazione, viene utilizzato molto in Lombardia: 195 casi. Poi c’è la Campania (176), la Sicilia (160) e l’Abruzzo (153). Più problematica è la situazione vissuta da 934 ragazzi reclusi negli istituti penitenziari per minori. Spesso si cercano pene alternative e così la presenza media giornaliera ammonta a 461,5 unità. Il 31 luglio ad esempio, mentre il report veniva concluso, 67 ragazzini erano rinchiusi dietro le sbarre del carcere minorile di Nisida, mentre in 64 erano costretti nel penitenziario di Roma. Sono 53 i minorenni reclusi a Catania, 20 a Bologna, 46 a Milano e 42 a Torino. Il fenomeno colpisce l’Italia intera: Treviso (15), Potenza (11), Airola (35). Numeri importanti che non riescono a raccontare la storia dei 20 quattordicenni finiti in carcere nel 2016, dei 67 quindicenni, dei 129 sedicenni e dei 218 diciassettenni. In 263 hanno festeggiato il loro 18esimo dietro le sbarre, salutando i compagni di cella, perché dal giorno seguente, se non ci sono alternative, andranno negli istituti penitenziari per gli adulti.

