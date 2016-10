Varese, imprenditore muore e lascia 7 milioni a bimbi in difficoltà

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Un grande gesto di un grande uomo. Renato Giuliani, imprenditore di Buguggiate in provincia di Varese, morto all'età di 97 anni, ha lasciato quasi tutto il suo patrimonio di 7 milioni di euro in beneficienza a diverse associazioni del territorio. Ha devoluto 784mila euro a favore dei bambini ricoverati all'ospedale materno-infantile Del Ponte di Varese. I fondi sono stati consegnati alla fondazione Ponte del Sorriso e verranno utilizzati per completare una struttura residenziale per accogliere le famiglie dei piccoli pazienti. Nato a Milano, Giuliani ha lavorato per anni nell'azienda di famiglia, la Ficep Spa, 500 dipendenti, produttrice di macchine utensili da lui stesso progettate e sviluppate con sede in provincia di Varese.

Redazione online