Scendono le persone assistite

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Sono scese a 1.572 le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi. In particolare, nella Regione Lazio sono assistite 322 persone, in 453 trovano alloggio nelle Marche,mentre in Umbria gli assistiti sono 225. Sono poi 357 i cittadini ospitati presso gli alberghi messi a disposizione a San Benedetto del Tronto in attesa della realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza. 90 persone hanno deciso di trasferirsi presso i Map e le abitazioni del progetto «Case» messe a disposizione nel comune dell'Aquila, altre 32 persone hanno trovato una sistemazione nei Map tra Capotosto e Capitignano, mentre sono 93 le persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali delle quattro regioni colpite dal sisma del 24 agosto. Intanto ieri si è tenut un'asta benefica di 14 tavole originali di fumetti a favore dei terremotati. L'iniziativa si è svolta ieri alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Romics, la fiera del fumetto di Roma. Il ricavato dell'asta andrà alla realizzazione di un ascensore nel Comune di Accumoli.

Redazione online