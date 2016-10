La rivelazione choc di padre Georg sulla salute di Ratzinger

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Un libro che rivela interessanti retroscena sul Papa emerito. Joseph Ratzinger, la sua salute, i ricordi e gli addii. E' questo il contentuto del libro di Padre Georg Ganswein, segretario del Papa emerito, di cui il Corriere della Sera parla in un approfondimento. Il libro contiene la registrazione di una "serie di incontri" svoltisi prima e dopo le dimissioni del Papa tra due anime molto diverse tra loro, ma "bavaresi fino al midollo". Tante le curiosità. Un esempio: non è vero che il Papa pianse la sera del 28 febbraio 2013, volando in elicottero su Roma dopo il suo clamoroso congedo."Ero molto commosso. Mentre mi libravo lassù - spiega Padre Georg - sentivo il suono delle campane di Roma sapevo che potevo ringraziare e che lo stato d' animo di fondo era la gratitudine". Il Papa emerito continua a chiarire: "Non si trattò di una fuga". Roma non bruciava, non c’erano lupi che ululavano sotto la sua finestra e la sua casa era in ordine quando riconsegnò il testimone nelle mani dei "carissimi fratelli" del collegio cardinalizio. Nessuna cospirazione quindi.





I problemi di salute Ratzinger il teologo, Ratzinger il professore che ama barzellette e camminate. L'uomo, il Ponteficie dai molti acciacchi che non rinuncia mai alle 8 ore di sonno e alla siesta post-pranzo. Benedetto XVI era semicieco già da prima di venire eletto Papa. "Già anni prima della sua elezione, vedeva molto male con l'occhio sinistro". Altri problemi di salute che lo hanno spinto a lasciare: nel settembre 1991 ebbe un’emorragia cerebrale. "Adesso non posso proprio più" annunciò poi a Giovanni Paolo II che tuttavia rifiutò categoricamente le sue dimissioni. "Gli anni dal 1991 al 1993 furono faticosi". Nel 1994 subentrò un’embolia e poi una maculopatia.





Il rapporto con Bergoglio Ratzinger non si aspettava Francesco come suo successore. L’arcivescovo di Buenos Aires fu per lui una grossa sorpresa. Non aveva idea di chi potesse essere il suo successore. Ma dopo l’elezione, non appena vide — in televisione a Castel Gandolfo — come il nuovo Papa "parlava da una parte con Dio, dall’altra con gli uomini, sono stato davvero contento. E felice". "Sì. C’è una nuova freschezza in seno alla Chiesa, una nuova allegria, un nuovo carisma che si rivolge agli uomini, è già una bella cosa. Molti sono grati che adesso il nuovo Papa abbia un nuovo stile. Il Papa è il Papa non importa chi sia".

Redazione online