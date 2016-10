Il massacro infinito dei «ladri di natura»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Aquile, cicogne, falchi e anche specie in via di estinzione, come l’Ibis eremita, protagonista di un progetto per la sua reintroduzione in Europa che coinvolge Austria, Germania e Italia e ha l’obiettivo di creare una colonia di 120 esemplari entro il 2019. Anche loro sono vittime della «malacaccia», come il WWF definisce il bracconaggio. In un «territorio già provato da cementificazione, perdita di habitat naturali, inquinamento e cambiamenti climatici - si legge nel rapporto dell’associazione naturalista - l’attività venatoria, compresa quella legale, rappresenta l’ennesima gravissima aggressione alla fauna selvatica».

I cacciatori, che possono entrare anche in un terreno privato senza autorizzazione, hanno a disposizione il 70-80% del territorio nazionale. E «quasi l’80% degli illeciti viene commesso durante la stagione venatoria», sebbene sia breve (appena 4 mesi). Il fenomeno è ampio. E in crescita. Non esiste una banca dati, ma in base alle cifre fornite da polizia e associazioni risulta che «tra il 2014 e il 2015 il bracconaggio è aumentato del 40,7% (su 706 casi analizzati), con il 67% a danno di uccelli, 23% di mammiferi. In aumento l’uso di trappole e veleni (+ 18%)». Mai diminuito, poi, l’accanimento contro le specie protette, come orsi bruni e lupi, che rappresenta il 31% dei casi. Il bracconaggio, ad esempio, «elimina ogni anno circa il 30% della popolazione nidificante di nibbio reale, con 50-150 individui abbattuti». In tutto il bacino del Mediterraneo «Birdlife» stima il massacro annuale nell’ordine di 13-37 milioni di uccelli selvatici (in Italia 8 milioni), escluse Turchia e Spagna. Nella sola provincia di Brescia, sorvegliata da anni da uno dei 50 nuclei di Guardie Volontarie WWF, tra il 1996 e il 2015 sono stati denunciati 1.152 bracconieri, sequestrati 800 fucili, 1.498 cartucce, 4 candelotti di dinamite, 389 richiami acustici e 3 smartphone usati per attirare gli uccelli con richiami artificiali. In circa 20 anni di sorveglianza sono stati elevati 888 verbali amministrativi per 233.300 euro di sanzioni.

Il modus operandi comprende la cattura di piccoli uccelli cantori con gli archetti al veleno, l’uccisione di istrici a bastonate e le quaglie ammazzate a «palettate» in Puglia. Ed esiste anche un collegamento con la criminalità organizzata. Nel Casertano per anni i malavitosi hanno potuto affittare bunker interrati per gli appostamenti, comprare armi modificate e con numeri di matricola abrasi e sfruttare i canali illegali per smerciare gli animali. La mappa del WWF dimostra che il fenomeno non risparmia neanche le specie marine: «Nelle valli bresciane si catturano i passeriformi con trappole e roccoli - si legge nel rapporto - a Ischia e Procida si aspetta la migrazione per sparare a milioni di piccoli uccelli, alle Pontine si spara ai delfini, lungo l’Appennino tosco-emiliano» tocca a lupi e rapaci. E «lo stesso accade nel Sulcis, in Sardegna, ai danni dei cervi e passeriformi», mentre «nello Stretto di Messina, attraversato ogni anno da 30-45mila uccelli migratori, non è stata ancora debellata completamente l’uccisione illegale di rapaci, cicogne e gru». Il «furto di natura», come lo definisce il WWF, che per oggi ha organizzato una giornata nelle sue oasi protette, oltre al danno ambientale ne provoca uno economico, perché danneggia un’«industria», quella del bidwathcing, che negli Usa vale 41 miliardi di dollari e in Italia conta decine di migliaia di appassionati.

Ma anche se il rapporto sostiene che il 78% dei reati vedono protagonisti i cacciatori, questi ultimi rispediscono l’accusa al mittente: «Bracconaggio e caccia sono cose separate, io sono il primo a condannare i bracconieri ma noi cacciatori con il prelievo venatorio selettivo contribuiamo a tutelare la natura - sostiene il presidente di Liberacaccia di Rieti Alfio Guarnieri - I nostro ruolo benefico è certificato anche dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. E poi la statistica inganna, se viene considerato bracconaggio anche quando un cacciatore dimentica di timbrare il tesserino, il quadro reale viene falsato. La verità, insomma, è che l’attività venatoria con i bracconieri non c’entra proprio nulla».

Maurizio Gallo