Esplosione in un bar a Milano, 10 feriti

Dieci persone sono rimaste ferite a Milano, a causa dell'esplosione avvenuta in un bar in via Regina Giovanna. Lo scoppio, avvenuto all'1.30 quando il locale era chiuso, ha coinvolto i condomini della palazzina di 7 piani sovrastante il bar. Le cause dell'esplosione non sono ancora state accertate e non si esclude che possa trattarsi di un atto doloso. Inizialmente la palazzina è stata evacuata, ma i condomini sono rientrati nei loro appartamenti una volta verificata l'agibilità dello stabile. Secondo le prime informazioni, dei feriti intossicati e leggermente ustionati 4 sono stati portati al Niguarda, 4 al Fatebenefratelli e 2 all'ospedale Città Studi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, la polizia di stato e la scientifica. Ora sono in corso indagini da parte della polizia e sono in corso i rilievi dei vigili del fuoco.

Redazione online