Aumentano le adozioni di cani anziani

Sono in costante aumento le adozioni di cani anziani fatte da persone sopra i sessantacinque anni. Lo rileva, in occasione della festa dei nonni, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), sulla base di dati raccolti negli oltre cento canili monitorati.

Secondo questi dati, nel 2015 sono stati 24 mila i cani adottati dai nonni italiani. Di queste circa 16 mila sono adozioni fatte da persone sole, per le quali il cane diventa la principale se non l'unica compagnia delle proprie giornate. Altre cifre interessanti riguardano le adozioni di cani da parte di persone ultrasettantenni, che rappresentano il 44 per cento del totale con una forte propensione alle adozioni in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e a sorpresa Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.

Purtroppo, segnala l'associazione, sono in aumento anche i ritorni di cani anziani in canile, cani che spesso erano detenuti da persone che sono poi state ricoverate in strutture protette o case di riposo e che non hanno potuto portare con se il proprio amico di una vita. «Uno dei regali che ci piacerebbe poter annunciare i nonni in occasione della loro festa - dice Lorenzo Croce, presidente dell'associazione - sarebbe l'ammissione di Fido nelle strutture geriatriche e nelle case di riposo. Troppo spesso i cani - conclude Croce - sono costretti ad abbandonare i loro padroni quando questi varcano la soglia delle case di riposo provocando in entrambi un dolore incolmabile: proviamo e cambiare le cose».

F. M.