Approda in aula il segreto dei fidanzati

È stato l'insospettabile, mite e tormentato Giosué Ruotolo, 26 anni di Somma Vesuviana ad uccidere a sangue freddo l'ex coinquilino Trifone Ragone e la fidanzata di lui Teresa Costanza, davanti alla palestra comunale di Pordenone, il 17 marzo 2015, scaricando addosso alla coppia sei colpi di pistola? Ne è convinta la Procura, che non ha mai creduto all'esecuzione portata a termine da un killer professionista. Gli avvocati di Ruotolo Giuseppe Esposito e Roberto Rigoni Stern avanzano ipotesi alternative e sono pronti a dar battaglia nel corso del processo che si aprirà il 10 ottobre prossimo. 158 testimoni chiamati dai difensori, 64 dalle parti civili. Ma il vero ago della bilancia sarà probabilmente l'ex fidanzata di Ruotolo, Rosaria Patrone, indagata a piede libero per favoreggiamento. Il suo nome risulta infatti negli elenchi dei testi di Accusa e Difesa e sarà da vedere chi riuscirà a portare a casa un risultato grazie alle sue dichiarazioni. Trattasi di processo fortemente indiziario, ma la riflessione che va fatta è una sola: innocente o colpevole che sia, Giosuè Ruotolo e l'assassino dei fidanzati di Pordenone, la sera del delitto, sono stati negli stessi posti, alla stessa ora: davanti alla palestra dove Trifone e Teresa si apprestavano a partire, sulla macchina di lei, e subito dopo nel parco di San Valentino, dove nel lago è stata ritrovata la pistola usata per il duplice delitto.

C'è di più: Giosuè Ruotolo aveva aperto un profilo Facebook fingendosi una donna e rivolgendosi a Teresa Costanza in termini competitivi, affermando di essere l'amante di Trifone Ragone e di essere più bella della pur splendida fidanzata. «Tu sei cornuta, io sono più bella di te», insinuava Giosuè Ruotolo dal computer della caserma in cui lavorava. Uno scherzo, una vendetta o una passione malata nei confronti dell'ex coinquilino col quale aveva diviso un appartamento fino a poche settimane prima? Rosaria Patrone sapeva di quello strano scherzo posto in essere da Giosuè Ruotolo ed ha confessato di essere stata gelosissima di Trifone Ragone, statuario ragazzone pugliese. Era gelosa della sua fama di sciupafemmine che temeva potesse portare sulla strada del tradimento quel tormentato suo fidanzato, ultimamente poco incline a manifestare il suo affetto verso di lei?

Rosaria Patrone, in una dichiarazione agli inquirenti del 2015, ipotizza che Ruotolo, trovandosi nel luogo dell'omicidio, abbia potuto vedere qualcosa, senza dunque essere minimamente coinvolto nel delitto. In un'altra dichiarazione, rivela invece di aver detto una bugia al suo ragazzo: e cioè che Trifone Ragone aveva rubato e diffuso alcune sue foto intime, estrapolate dal profilo Facebook. Un congruo movente che sarebbe alla base dell'omicidio, per l'Accusa. Tuttavia Trifone Ragone non ha mai conosciuto, se non occasionalmente, Rosaria Patrone, né ha mai rubato le sue foto. Dunque, chi mente in questa vicenda che evoca il profumo di passioni torbide e inconfessabili, così forti da spingere ad una duplice esecuzione? Il processo non chiarirà i segreti che custodisce Ruotolo.

Angela Di Pietro