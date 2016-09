Ecco i Van Gogh segreti della camorra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il quadro preferito da Vincent Van Gogh era nascosto in un bunker della camorra.

L’unico disegno che il grande artista olandese ha realizzato su cartongesso, poi regalato all’amata madre, campeggiava, come un trofeo, nella dependance di una villa della malavita campana a Castellammare di Stabia. «La chiesa riformata di Nuenen», risalente al 1884, è un dipinto ad olio dal valore economico di 50 milioni di euro, ma dal valore affettivo inestimabile (il padre di Vincent era pastore della Chiesa) sparito, insieme a «La spiaggia di Scheveningen» (realizzato nel 1882), dal Van Gogh Museum di Amsterdam nel dicembre del 2002.

Anche questo secondo dipinto, recuperato ieri mattina, dagli uomini del Gico del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli, diretti dal colonnello Gianluigi D'Alfonso, nello stesso casolare, ha un valore di mercato stimato attorno ai 50 milioni di euro. Un patrimonio dell'umanità acquistato, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, dal «broker della droga», Raffaele Imperiale, uomo di spicco del clan Amato-Pagano, impegnato attivamente nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed alleato di gruppi criminali di grande spessore. I due dipinti, inseriti nella «top ten art crimes» stilata dall'F.B.I, per i magistrati della DDA partenopea e secondo le dichiarazioni di un pentito, sarebbero serviti oltre che a rafforzare il potere figurativo dei vertici del clan anche come garanzia per eventuali business imprenditoriali e di caratura mondiale. Una sorta di tutela nel tempo per i componenti del clan che gestisce ogni sorta di affare le- cito ed illecito nei comuni di Melito, Arzano, Mugnano e Casavatore. Dallo spaccio di droga, ai centri scommesse, dal contrabbando di sigaret- te, alla prostituzione, passan- do per il racket e la gestione degli appalti pubblici.

Un fiume di danaro quello che ogni mese rientra nelle casse del clan Amato-Pagano, che deve essere reinvestito. Le menti eccelse di questa attività, quella di riciclare soldi in ogni dove ed in ogni modo, per il personale del Gico e per il magistrato Maria Vittoria De Simone, coordinato dal procuratore Giovanni Colangelo e dal procuratore aggiunto Filippo Beatrice, erano quindi Raffaele Imperiale e Mario Cerrone. Imprenditori sulla carta e narcotrafficanti e dominus del clan i due so- no stati arrestati, dopo una lunga latitanza, nel gennaio del 2016.

Le indagini, imponenti e meticolose portate avanti anche con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Napoli, hanno consentito alla DDA di accertare la provenienza illecita di un patrimonio immobiliare ed economico, dal valore di venti milioni di euro. L'elenco dei beni sequestrati, oltre che ai due dipinti di Van Gogh (inseriti in un elenco singolo) comprende anche un piccolo aereo, barche e appartamenti e ville.

All'estero, in Spagna per la precisione, sono stati sequestrati due villagi vacanza. grande l'emozione esternata ieri mattina in conferenza stampa dal direttore del Van Gogh Museum arrivato nei giorni scorsi dall'Olanda. «È un grande momento per noi - ha spiegato Alex Ruger -, abbiamo realizzato un grande sogno» ricordando che in un primo momento avevano creduto impossibile che i quadri potessero essere quelli originali. Risolutiva la perizia di una massima esperta in materia che ha fugato ogni dubbio consentendo la restituzione e quindi la visione di simili opere al mondo intero.

Angela Nicoletti