Riciclaggio, in un anno 9mila operazioni sospette Riciclaggio, in un anno 9mila operazioni sospette

Picciotti & pc. Anche i personal computer possono essere assoldati nelle più moderne «mafie 2.0, in grado di costituire legami stabili con l’economia acquisendo costanti flussi di liquidità che permettono di realizzare quello che tecnicamente è il money laundering (cioè lavaggio) ed alimentando un ciclo economico-criminale in grado di alterare il corretto processo di sviluppo dell’economia nazionale ed estera», scrivono i magistrati della sezione delle Misure di prevenzione. Per i quali «le mafie mettono in atto un costante inquinamento dell’economia legale, solo in parte rintracciato dai sistemi di controllo predisposti, dunque in merito ai "profitti" delle mafie è possibile al momento soltanto individuare alcuni indicatori, provando a tenere conto delle caratteristiche dei mercati illegali e legali analizzati».

Un elemento significativo in questa direzione è rappresentato dai dati forniti dall’Uif della Banca d’Italia nel suo ultimo rapporto annuale. Secondo l’ufficio antiriciclaggio che monitora e fornisce segnalazioni sulle operazioni finanziarie sospette, infatti, nel 2014 nel Lazio ne sono state segnalate 8.948, pari al 2,6% in meno dello scorso anno. Il Lazio, evidenziata in rosso dall’Uif è seconda solo alla Lombardia e precede di un posto la Campania. Mentre i bonifici inviati dal Lazio verso Paesi e territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi sono stati 6.596, a fronte dei 4.841 bonifici in entrata. Nell’ultimo anno la Direzione distrettuale antimafia ha coordinato, insieme alla procura ordinaria, un’inchiesta in cui è stato contestato anche il reato di autoriciclaggio, con l’aggravante del metodo mafioso.

Si tratta, come hanno spiegato i procuratori della Dda, di una «indagine su un’associazione formata da due gruppi: un gruppo di hacker che era in grado di accedere alle piattaforme bancarie degli istituti di credito e trasferire il denaro, che veniva a sua volta gestito da un altro gruppo, i riciclatori, che reinserivano questi fondi con lo scopo conclusivo di renderlo disponibile ai consociati le somme che i primi soggetti acquisivano».

All’interno delle parentele e dei contatti del gruppo, come è stato scritto nell’ordinanza di custodia cautelare, vi erano «anche personaggi di notevole spessore criminale e legati a contesti di criminalità organizzata». Cosche che vincono sempre, soprattutto nel gioco d’azzardo. Nel Lazio, infatti, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Economia in risposta ad una interrogazione parlamentare, «nel 2015 sono stati immessi nel gioco d’azzardo, 7.611 milioni di euro», una cifra che posiziona la Regione al secondo posto in Italia, dietro soltanto alla Lombardia.

E il clan dei Casalesi e altri gruppi delle camorre casertane hanno occupato il mercato illegale del gioco d’azzardo nel sud pontino quasi in regime di monopolio. Nella Capitale, invece, la situazione è più complessa e sul business dell’azzardo si manifesta una spartizione del mercato.

