Addio a Bernardo Caprotti, il "re dei supermercati"

Si è spento il patron di Esselunga, Bernardo Caprotti. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre. Lo annuncia la moglie Giuliana. Per espressa volontà di Caprotti le esequie avverranno in forma strettamente privata e per suo desiderio non dovranno seguire necrologi. Nato in una famiglia di industriali tessili, nel 1957 Caprotti insieme ai suoi fratelli, è stato tra i soci italiani della Supermarkets Italiani S.p.A., fondata dalla International Basic Economy Corporation di Nelson Rockefeller. Così iniziò la diffusione in tutto il Nord e Centro Italia.della catena di supermercati. In effetti Caprotti fu un pioniere in questo campo perché riuscì con successo ad importare un modello di organizzazione e di vendita dagli Stati Uniti. Nel 2007 aveva scritto il libro "Falce e carrello" in cui non risparmiava critiche al sistema della cooperative e ai supermercati Coop. Per questo era stato condannato a risarcire Coop Italia con 300 mila euro. Nel 2013 aveva rassegnato le dimissioni da tutte le cariche aziendali. Di recente, aveva dato mandato alla banca d’affari Citigroup per valutare la vendita di Esselunga dopo le manifestazioni di interesse di Blackstone e Cvc

