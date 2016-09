Manager pubblici, lo Stato li fa ricchi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Quanto percepisce un manager pubblico? La presidenza del consiglio ha raccolto le cifre in un bollettino, riferito alle dichiarazioni patrimoniali e reddituali 2015, riferite a quanto guadagnato nel 2014, di cui Repubblica.it ha dato ampie anticipazioni. La premessa è che le cifre contenute non riguardano la corresponsione che deriva dall’ente, ma il reddito totale. Alcuni ruoli hanno avuto un avvicendamento da allora ad oggi, tuttavia il dossier è interessante per capire i livelli di reddito. Al primo posto c’è Fulvio Conti, con 11.153.070 euro. «Questa somma, gigantesca – scrive Repubblica.it - comprende anche mega liquidazione e benefici che Conti ha ricevuto a maggio 2014, quando ha lasciato la sua carica all’Enel», dov’era amministratore delegato. All’epoca, per la liquidazione, si parlò –e polemizzò- di una cifra che superava i sei milioni di euro. Al secondo posto del dossier del governo, poi, si trova Ferdinando Falco Beccalli, che diventa presidente dell’Enav il 30 giugno 2015. Il suo reddito nel 2014, 9.523.956 si riferisce dunque a quando era amministratore delegato di General Electric Europa e di General Electric Germania, che lascia nel dicembre dello stesso anno. Come si legge nel sito dell’Enav, si occupa anche di private equity con la società Falco Enterprise che ha sede a Zurigo. Al terzo posto, con 2.921.977, c’è poi Fabio Gallia, dal 2015 amministratore delegato e direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Nel 2014 era al gruppo BNP Paribas e direttore Generale di Bnl. L’incarico in Bnl gli ha fruttato, peraltro, qualche guaio giudiziario, in particolare per una presunta truffa sulla vendita di prodotti derivati (Procura di Trani) e per una presunta applicazione di tassi da usura ad una società del salernitano. Andando avanti nella tabella del governo, si arriva a Franco Bernabè, Presidente della Quadriennale di Roma dall’aprile 2015. L’ex presidente Telecom ed ex dell’Eni dichiara 1.655.953 euro. Bernabè è fondatore della FB group, una società di investimenti e di management. L’ultimo manager con un reddito superiore al milione è Luciano Acciari (1.052.464). Nel 2015 era nel board di St Microelectronics, azienda partecipata al 50% dal Ministero dell’Economia che produce componenti elettroniche. Già responsabile del servizio legale e societario di Finmeccanica, Acciari si è occupato nel corso della sua carriera di grandi acquisizioni di società a livello internazionale. Scorrendo qua e là le tabelle (i nomi, dice Repubblica, sono 740) si scorre qualche altro nome noto. Come quello di Pierluigi Celli, attualmente Senior advisor dell’amministratore delegato di Poste Italiane, ma all’epoca presidente dell’Enit (carica oggi ricoperta da Evelina Christillin). Per Celli, già direttore generale della Rai, nel 2014 un reddito di 610.579. L’attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex commissario unico ed amministratore delegato di Expo (all’epoca della rilevazione), nel 2014 contava un reddito di 371.614. Il precedente Direttore Generale della Rai, Luigi Gubitosi (ad agosto 2015 sostituito dall’attuale Antonio Campo Dall’Orto), aveva come reddito 369.802. Quando fu nominato, sotto il governo Monti, si scatenò un putiferio per il suo compenso inziale, che ammontava a 650 mila euro annui, poi tagliato nel 2014.

Pietro de Leo