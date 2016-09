«Assolto sul sisma Accanimento senza fine»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Assolto perché il fatto non sussiste. Per l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, si è concluso così, con la pronuncia del giudice del Tribunale dell’Aquila, Giuseppe Grieco, il processo «Grandi rischi bis», che lo vedeva alla sbarra per omicidio colposo plurimo. L’accusa a Bertolaso nasceva da una frase pronunciata al telefono, e intercettata, il 31 marzo del 2009, cinque giorni prima del terremoto che devastò l’Aquila. In quell’occasione, il capo della Protezione civile disse di voler organizzare «un’operazione mediatica» con l’intento di «rassicurare la gente». Per l’imputato, la procura generale aveva chiesto tre anni di carcere. Il filone principale del processo, che vedeva fra gli accusati sette esperti della Commissione Grandi Rischi, si era già concluso con l’assoluzione definitiva di tutti gli imputati, ad eccezione dell’allora vicecapo della Protezione civile, Bernardo De Bernardinis, condannato a due anni di reclusione (pena sospesa). Per Bertolaso è la fine della gogna mediatica.

«Per la mia famiglia, che in questi anni ha sofferto da morire e che oggi ritrova, finalmente, un po' di serenità. E per tutti i volontari della Protezione civile, che hanno dovuto subire, in qualche modo, questo fango, queste accuse, queste calunnie, dopo aver dato l'anima per un anno lì all'Aquila».

«Ma io sono abituato alle situazioni difficili, per questo ho saputo affrontare e gestire il momento. Certo, quando uno è padre di famiglia e nonno, è dura guardare negli occhi i propri cari e vedere dolore, ansia, preoccupazione, l'umiliazione per accuse che tutti sapevano essere assolutamente ingiuste».

«Una premessa. Tutto nasce nel gennaio del 2011, quando un quotidiano pubblica questa intercettazione, contenuta in un'indagine diversa, quella sul G8. Per la legge sulle intercettazioni, dunque, la telefonata non poteva essere utilizzata in un diverso procedimento. A meno che il diretto interessato, cioè io, non lo rendesse possibile. Cosa che feci andando in tv, in piena consapevolezza, a spiegare il significato di quella frase e dando la possibilità alla procura dell’Aquila di avviare l’indagine. Dunque, il 30 marzo del 2009, la Regione Abruzzo, dopo l’ennesima scossa sismica, emanò un comunicato stampa nel quale spiegava che di terremoti non ce ne sarebbero stati più. Io presi il telefono e chiamai l’assessore per dirgli che erano pazzi a dire certe cose, e dissi anche che avremmo mandato la Commissione Grandi Rischi a fare un'operazione mediatica per informare la gente che i terremoti non si possono prevedere. Questa è la storia».

«Per due volte la procura della Repubblica dell'Aquila ha chiesto l'archiviazione, ma, per la prima volta dopo secoli, la procura generale ha avocato a sé l'indagine. Dunque, penso che nei miei confronti ci sia stato accanimento giudiziario. Ma, nonostante ciò, il giudice, pur basandosi solo sulle dichiarazioni dei testi chiamati dall'accusa, avendo noi rinunciato ai nostri per accelerare i tempi del processo e non far scattare la prescrizione, mi ha assolto».

«Il grande dolore e dispiacere che il professore De Bernardinis sia l'unico che, in qualche modo, ha pagato, pur essendo, a mio avviso, totalmente estraneo. Tanto è vero che la Cassazione, pur condannandolo, gli ha condonato tutto. È stato solo un atto formale per evitare che non ci fosse nessun responsabile».

«Vede, io dico sempre quello che penso e faccio ciò che ritengo giusto, e per questo sono indubbiamente ingombrante. I processi erano finalizzati a oscurare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Ma le posso garantire che quando giro l'Italia ricevo sempre attestati di simpatia, solidarietà. Non mi è mai accaduto di essere apostrofato in malo modo da chicchessia. Questo è un segnale che gli italiani sono molto più intelligenti e maturi di certa classe dirigente, ragionano con la loro testa. Dunque, se l’obiettivo era quello di cancellare quanto fatto in tutti questi anni, beh, non è stato raggiunto».

Luca Rocca