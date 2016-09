Terremoto L'Aquila, Bertolaso assolto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il giudice del tribunale dell'Aquila, Giuseppe Grieco, ha assolto l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso dall'accusa di omicidio colposo perché il fatto non sussiste. La sentenza riguarda il processo Grandi Rischi bis in merito al sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.





Bertolaso: "Scritta pagina di verità e giustizia" "Forse questo processo poteva pure non essere fatto, ma è stato fatto. E chi diceva che avrei accettato la prescrizione si deve ricredere, c'è stata una sentenza e spero che tutti la vogliano rispettare". È quanto afferma l'ex Capo della Protezione civile, dopo l'assoluzione. "Mi inchino di fronte a un magistrato coraggioso che, in un clima difficile, ha saputo decidere in modo indipendente e sulla base dei fatti", sottolinea Bertolaso. "Io sono sempre stato molto tranquillo. Sapevo di aver fatto il mio dovere e di essere dalla parte giusta. Mi sento soddisfatto per tutto il mondo della protezione civile che ha lavorato a L'Aquila ed era stato, in qualche modo, infangato". "Il mio pensiero va alle vittime. Sono contento certo, soprattutto per tutti coloro che insieme a me hanno dato l'anima per aiutare la popolazione dell'Aquila colpita da quella tragedia", ha commentato Bertolaso che ha aggiunto: "Oggi è stata scritta una pagina di verità e di giustizia". Poi ha proseguito: "Dopo che sulla vicenda aquilana si è gettato fango per tanti anni adesso spero che qualcuno davvero abbia voglia di ristabilire quelli che sono stati i fatti di un intervento, di un'operazione che è stata unica nella storia del nostro Paese. Questa sentenza dà una parola molto chiara su quello che è stato fatto a L'Aquila".





Chiesti 3 anni di reclusione L'accusa aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione per l'ex capo della Protezione civile ritenuto l'ispiratore della riunione dell'ex Commissione Grandi Rischi che si riunì a L'Aquila il 31 marzo 2009 con l'obiettivo di rassicurare gli aquilani. A Bertolaso era contestato di aver organizzato una "operazione mediatica perché vogliamo rassicurare la gente", come disse in una intercettazione telefonica con l'allora assessore regionale alla Protezione civile Daniela Stati. E Fu proprio a seguito di quella telefonata che si riunì a L'Aquila, in prefettura, la Commissione di esperti (ne erano presenti sette) organo consultivo della presidenza del Consiglio dei ministri, processati a loro volta e condannati in primo grado a sei anni di reclusione, ma successivamente assolti in Appello e poi in Cassazione ad eccezione dell'ex numero 2 di Bertolaso, Bernardo De Bernardinis condannato in via definitiva a due anni di reclusione (pena sospesa).

