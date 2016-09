Camorra, agguato a Miano: due morti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Due persone sono state uccise e un uomo sarebbe rimasto ferito in un agguato avvenuto in Vico Cotugno, nel quartiere napoletano di Miano, alla periferia della città. Zona controllata dal clan camorristico Lo Russo. Accanto ai due corpi appartenenti a Domenico Sabatino, 40 anni, e Salvatore Corrado, 37, è stato ritrovato uno scooter. E' probabile che le due vittime fossero in sella al mezzo. Quando sono stati sparati i colpi d'arma da fuoco nella zona c'erano numerose persone. Dei killer nessuna traccia. Dopo aver fatto fuoco ripetutamente i sicari si sono allontanati e, al momento, non si sa se in sella a una motocicletta o con una vettura. Indaga la polizia.

