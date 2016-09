Ritrovati due dipinti di Van Gogh: erano nelle mani della camorra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Due "tesori" di Van Gogh ritrovati durante un' operazione antidroga. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, nell’ambito di indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un sequestro patrimoniale per diverse decine di milioni di euro nei confronti di un’associazione camorristica dedita al traffico internazionale di cocaina. Tra i beni sottoposti a sequestro, anche due dipinti di inestimabile valore che erano stati trafugati da un museo di fama mondiale. L'operazione è collegata all'inchiesta che a gennaio scorso ha portato all'arresto dei vertici degli scissionisti di Scampia e alcuni insospettabili che gestivano l'importazione della droga direttamente dal centro America. In quell'occasione furono sequestrati beni immobili per il valore di oltre 10 milioni di euro, ma già all'epoca gli inquirenti sottolinearono che si trattava solo di una piccola parte dei beni nella disponibilità del clan

Redazione online