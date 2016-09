Crolla l'intonaco a scuola: feriti due studenti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Due ragazzi di tredici anni sono rimasti contusi nel parziale crollo di un soffitto avvenuto in una scuola nel Milanese. Lo ha riferito il 118. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nella Scuola secondaria di primo grado 'Alessandro Manzoni', in via Pomé, a Rho. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori. Il cedimento avrebbe riguardato solo lo strato superficiale del soffitto, l'intonaco e il gesso di rifinitura, in tutto circa "un metro quadrato". I calcinacci sono piombati sugli studenti di una classe terza, seduti sui banchi, e hanno coinvolto tre ragazzi, due femmine e un maschio, tutti di 13 anni. Due di loro, sono stati trasportati per essere medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Rho. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile solo la classe e compiuto verifiche nell'istituto, dove peraltro sono già previsti lavori di ristrutturazione.



Redazione online