Arriva la pioggia, allerta grandine e fulmini

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Dopo un settembre all'insegna del caldo e del bel tempo, l'inverno bussa alle porte dell'Italia. Intensi flussi sud-occidentali, umidi ed instabili, dalle prime ore di domani, raggiungeranno il nostro Paese portando condizioni di instabilità prima in Sardegna, per poi estendersi verso le regioni centrali tirreniche, la Liguria, le aree appenniniche settentrionali e il Lazio. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'ondata di maltempo è insomma in agguato e promette precipitazioni temporalesche intense. Il maltempo, che attualmente insiste in Tunisia, verrà rafforzato da nuovi apporti d'aria estremamente instabile proveniente da sudovest. Questa massa d'aria verrà spinta in quella direzione da un grosso Vortice Ciclonico afro-iberico in formazione a seguito di un afflusso fresco di origine oceanica. I contrasti termici che ne scaturiranno saranno notevolissimi e intensi temporali risaliranno dalla Sardegna verso il resto d'Italia. Non si escludono possibili nubifragi. Fortunatamente sarà un'ondata di maltempo acuta, quindi poco duratura.





Brutto tempo nel Lazio Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni metereologiche avverse. Pioggia insomma prevista dalla mattinata di domani, sabato 1 ottobre, e per 24-30 ore. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Criticità idrogeologica per temporali prevista sulle zone Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene e Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha emesso l'allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare gli adempimenti di competenza.





Maltempo in Sardegna La Protezione civile regionale ha diramato da mezzogiorno a mezzanotte l'allerta meteo ordinaria (gialla), per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso. "I settori meridionali e orientali della nostra isola - si legge nel bollettino - saranno interessati dall'avvezione di aria umida ed instabile dai quadranti sud-orientali". Per questa ragione "dal pomeriggio del 30 settembre e per le successive 12 ore si prevedono sulla Sardegna meridionale e orientale precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potranno raggiungere cumulati moderati".

Redazione online