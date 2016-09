Il bluff del concorsone delle Dogane

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Non c’è solo il concorso truccato. L’inchiesta della Procura di Roma sull’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è molto più ampia: i compiti passati sottobanco ad alcuni dei 727 partecipanti è solo la punta dell’iceberg. Indagando su un altro filone, gli investigatori si sono imbattuti nelle email inviate dai vertici dell’ente pubblico a 3-4 candidati alla selezione per 69 posti di dirigenti di seconda fascia, che si è tenuta il 9 e 10 luglio 2013. Il file allegato conteneva una copia di una Gazzetta ufficiale «taroccata», che presumibilmente i «raccomandati» hanno portato la mattina dell’esame. Tra le righe del documento si nascondeva infatti lo svolgimento della traccia.



IL RACCOMANDATO TROMBATO

Uno dei destinatari di queste email, pur avendo ammesso di aver ricevuto il prezioso «aiutino», non ha superato la prova. Intervistato alla trasmissione tv «Report» aveva mostrato la copia della Gazzetta ufficiale falsificata, spiegando che sarebbe stato Paolo Raimondi, capo segreteria dell’attuale direttore generale Giuseppe Peleggi, a passargli quel documento. Il colmo è che, pur sapendo di essere nel torto, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio contro la sua esclusione. Ora è indagato dal sostituto procuratore Mario Palazzi, insieme ad altri candidati che avrebbero copiato il tema, per la violazione della legge n.475 del 1925, che punisce chi commette illeciti durante i concorsi pubblici. Mentre nei confronti dei vertici dell’Agenzia delle dogane che avrebbero contribuito a «truccare» il concorso, il pm ipotizza il reato di tentato abuso d’ufficio. Tra loro c’è il capo segreteria del direttore dell’Agenzia e un membro della commissione esaminatrice.



CORREZIONI «LAMPO»

Il concorso è stato sospeso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio per un vizio di procedura: è stato violato da parte della commissione il principio della collegialità nella correzione dei temi. Ma c’è di più. Dai riscontri investigativi è emerso che in alcuni casi sono stati impiegati due minuti netti per correggere il tema. Neanche il tempo che occorre per la lettura, per non parlare del tempo necessario a valutare la bontà dell’elaborato. Da qui il sospetto che la correzione da parte della commissione fosse una «farsa», una formalità a cui assolvere, avendo già deciso a monte il superamento o meno della prova per ciascun aspirante dirigente dell’Agenzia delle dogane.



COPIA E INCOLLA

Dalla lettura degli elaborati consegnati in sede d’esame, è emerso che ce ne sono almeno 3 o 4 identici. Addirittura c’è corrispondenza nella punteggiatura. E guarda caso si tratta delle stesse persone alle quali è stata inviata la email con il file della Gazzetta ufficiale «taroccata». Sulla base di queste risultanze investigative, una settimana fa, la Procura ha ordinato ai carabinieri del Nucleo Investigativo di perquisire nove uffici dell’Agenzia (che ha il suo quartier generale a Roma, in via Mario Carucci, zona Cecchignola) e in un’abitazione.



L’INTERROGAZIONE AL MINISTRO

Nel fascicolo d’indagine è stata acquisita l’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia presentata il 22 luglio 2013 dalla deputata di M5S Carla Ruocco. «L’argomento estratto nella prima prova, infatti, sarebbe stato fatto oggetto di un approfondimento da parte del sindacato della Uil e ricalcherebbe un punto del programma di un corso sulle procedure disciplinari effettuato il 18-19 luglio 2012 dal membro interno, Alberto Libeccio, direttore interregionale dogane Campania-Calabria, ai funzionari con incarico dirigenziale», agevolando quindi i candidati che già lavoravano all’Agenzia delle dogane. «Fatto ancor più grave - si legge nell’interrogazione - è che tale corso sarebbe stato tenuto dopo la nomina di Libeccio a membro della commissione, risalente al 2 maggio 2012. Un obiettivo vantaggio fornito ai membri interni dell’Agenzia delle dogane è rappresentato dal fatto che l’argomento della seconda prova (10 luglio 2013) era incentrato su temi approfonditi da due note interne a firma dello stesso Direttore Interregionale dottor Alberto Libeccio, visibili soltanto ai dipendenti».

Valeria Di Corrado