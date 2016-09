«Volevo sesso con mamma e così ho ucciso mio padre»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ha confessato di aver avuto impulsi sessuali nei confronti dei genitori che l'avevano preso in adozione quando aveva solo 20 giorni di vita. Si tinge di macabro l'omicidio di cui è accusato Mattia Bavaresco, 32 anni, protagonista di piccole parti nei film «Grande grosso e Verdone», «L'altra scuola», e nelle fiction tv «Provaci ancora prof 3» e «Fratelli detective». L'attore è finito in carcere dopo aver ammesso di aver ammazzato il padre adottivo, Dario Bavaresco, un tassista di 66 anni.

Il delitto si è consumato nel primo pomeriggio dell'8 settembre in un appartamento di via Vitelleschi, a pochi passi da San Pietro. È stato lo stesso attore a consegnarsi ai poliziotti che presenziavano un posto di blocco vicino. Nell'interrogatorio col pm Maria Cristina Palaia, Bavaresco ha spiegato: «A un certo punto mi sono svegliato, ho aperto gli occhi, ho preso un coltello che si trovava nella cassaforte nella mia stanza. Mi sono recato nella camera da letto dove mio padre stava dormendo e l'ho massacrato. Gli ho dato coltellate ovunque, a casaccio. Lui si è difeso e io ricordo di avergli detto più volte: "Mi dispiace papà" e continuavo a colpirlo finché non è arrivata la fine. Non riuscivo a controllarmi, era come se fossi posseduto». Il 32enne ha spiegato che circa due settimane prima aveva avuto una discussione con la madre: «Le ho dato una botta forte in testa usando una sedia. Era come se in quel momento lottassi con me stesso. Volevo mia madre a tutti i costi. Era come se in quel momento lottassi con me stesso». Per il gip Nicotra, Bavaresco «sembra aver agito in assenza di un evidente movente, all'infuori di un rancore serbato sin dall'adolescenza per non essersi sentito accettato fino in fondo dai genitori». «Già da bambino avevo una personalità particolare, mi hanno raccontato che camminavo sulle punte e rompevo vetri». La Procura ha chiesto una perizia psichiatrica in sede di incidente probatorio nei confronti dell'indagato, assistito dagli avvocati Antonio Filardi e Daniele Francesco Lelli.

Valeria Di Corrado