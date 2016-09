Torino, rapina in banca per fare il regalo di nozze alla figlia, sei arresti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



I carabinieri di Torino Mirafiori hanno sgominato una banda di rapinatori di banca. I militari hanno notificato un decreto di fermo nei confronti di 6 persone ritenute responsabili di rapina aggravata. I membri della gang hanno minacciato la direttrice e i clienti con un coltello e dopo averli sequestrati e rinchiusi in una stanza, i banditi hanno portato via 150mila euro in contanti. Un testimone, che passava davanti all'istituto di credito, ha visto la fuga dei rapinatori e ha fornito agli investigatori alcuni dettagli importanti. Dopo l'analisi degli elementi investigativi raccolti, i militari sono riusciti a identificare tutti i componenti del commando. Un colpo organizzato nei minimi dettagli da un gruppo criminale composto da rapinatori napoletani in trasferta e da rapinatori di origine campana residenti in provincia di Torino. Gli arresti sono avvenuti nel capoluogo Piemontese, quando i banditi residenti in provincia di Napoli sono arrivati in città per partecipare al matrimonio della figlia del loro complice. Arrestato il padre della sposa (l'ideatore e il reclutatore del colpo in banca) che ha regalato in dote il bottino alla figlia. Il blitz dei carabinieri è scattato cinque ore prima del rito nuziale. Era già stata pianificata un'altra rapina subito dopo la festa di nozze.

Redazione online