La Spezia: pagine della Bibbia come carta igienica, arrestati 3 Africani

"Utilizzavano le pagine della Bibbia come carta igienica". Questo un dettaglio choccante trapelato dal verbale d'arresto di tre nordafricani a Sarzana, in provincia di La Spezia. Come riporta il Sexolo XIX, gli atti sono stati girati alla direzione distrettuale anti-terrorismo per "valutare la personalità" degli extracomunitari finiti in manette, sospetti spacciatori di droga e processati martedì mattina con il rito direttissimo. Gli arrestati, di età compresa tra i 21 e i 41 anni, abitavano abusivamente in un rudere situato in via Fondamento, nell'"ex area Gerardo", ed erano tenuti da due giorni sotto osservazione dai carabinieri perché sospettati di confezionare droga. A poca distanza dalla residenza di fortuna c'era la "centrale dello spaccio" gestita dagli extracomunitari che sono stati colti in flagrante mentre stavano vendendo stupefacenti e fermati. Proprio Nell'abitazione sono state trovate dagli uomini del 112 le pagine della Bibbia ancora sporche, un "cristallo" di cocaina da 25 grammi, altre tre dosi di stupefacente già confezionate e 13 telefoni cellulari di diverse marche. Gli atti dell’inchiesta sono stati girati alla direzione distrettuale antiterrorismo. Si tratta di un atto dovuto che comunque fa capire come non venga sottovalutato il dettaglio choc indicato nel verbale.

Redazione online