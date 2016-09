Rubati computer agli studenti terremotati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Un atto vergognoso di sciacallaggio». Così il ministro dell’Istruzione ha definito il furto di computer in una scuola di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, uno dei Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 24 agosto. La media «Nicola Amici» era sta inaugurata appena dieci giorni fa. Degli undici pc spariti nel corso della notte, quattro erano stati inviati dal ministero, gli altri frutto di donazioni. «Non sopporto questo sciacallaggio- ha ribadito il sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni - Sono indignato. Idea su chi è stato? Non so, le Forze dell'Ordine stanno indagando e il fatto è successo da poco. Il furto lo hanno scoperto stamattina le bidelle appena arrivate. Hanno trovato la porta d'ingresso forzata. Era ancora tutto in allestimento, in lavorazione. Se i bambini lo hanno saputo? Sì, ma è stato detto che non era niente di particolare. Ora dobbiamo pensare ad anche ad altre cose, come progettare una scuola in un’altra area entro ottobre. Ma troveremo comunque una soluzione anche a questo».

Il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario per la ricostruzione Vasco Errani esprimono in una nota «il più fermo sdegno per l'atto di sciacallaggio e si uniscono alla dura condanna già espressa dal sindaco Stangoni e, simbolicamente, a tutta la comunità colpita da un atto così meschino». Curcio ed Errani hanno contattato il prefetto di Ascoli Piceno, che ha confermato di aver convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale parteciperà anche il sindaco di Acquasanta. «Il furto è un atto di vergognoso sciacallaggio - ha detto il ministro Stefania Giannini - Ho subito attivato la task force del Miur, impegnata nelle aree del terremoto, affinchè i ragazzi possano avere al più presto nuovi pc grazie alle donazioni che stiamo ricevendo. In tanti si sono già offerti di collaborare. Metteremo a frutto questa generosità per poter ridare agli studenti di Acquasanta Terme quanto gli è stato tolto».

Sempre ieri il ministro dell’Interno ha dichiarato che il governo è impegnato «in una ricostruzione mafia free e tangenti free». Rispondendo al question time Angelino Alfano ha ribadito che «il nostro sistema di soccorso- sottolinea- ha funzionato benissimo, si è dimostrato tra i più efficienti del mondo, sono state salvate 200 persone. Oggi inizia la seconda fase e bisogna fare in modo modo che i topi non mangino nel formaggio della ricostruzione. Il modello Expo ha funzionato, con Anac e prefetture. Ci sarà la massima trasparenza delle gare d'appalto, saranno costituite "white list", per avere operatori di qualità e senza controindicazioni di tipo mafioso. Nel decreto che faremo proporrò specifiche norme per assicurare la massima trasparenza ed efficienza».

Continua, intanto, l’opera di recupero del patrimonio artistico nelle zone colpite dal siam: 1200 le chiese danneggiate, che custodiscono il 70% dei 15000 tra beni e opere d'arte a rischio nell'area. Ieri è stata la volta del Palazzetto del Podestà, sede del Comune di Accumoli, e sempre nella stessa cittadina, della chiesa di Santa Maria della Misericordia. Nella frazione di Sant'Angelo di Amatrice infine sono stati messi in sicurezza i frammenti della campana bronzea della chiesa di San Giovanni in Monte, risalente al 1734.

Marzio Laghi