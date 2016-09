Rapper italiano ricercato negli Stati Uniti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Da circa 15 anni viveva con la famiglia a Vobarno in Valle Sabbia, nel Bresciano. Lo avevano arrestato perché lo sospettavano di voler mettere in atto azioni terroristiche nel Nord Italia ed era accusato di proselitismo per la causa della jihad. Il rapper accusato di terrorismo internazionale, Anas El Abboubi, finito in cella nel 2013 e poi rilasciato, è da poco stato inserito nella speciale lista dei terroristi internazionali stilata dal Dipartimento di Stato Usa, che attualmente conta una cinquantina di combattenti stranieri di origine italiana che starebbero attualmente combattendo in Siria. L'amministrazione Obama ha imposto sanzioni sull'allora studente, oggi 24enne, partito per la Siria per unirsi allo Stato islamico, e noto nel nostro Paese come Mc Khalif. Il ragazzo fu scarcerato dopo un paio di settimane. Per i giudici del tribunale del Riesame, non c'erano «gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato». Nel gennaio del 2014 si sono poi perse le sue tracce, ma Anas El Abboubi ha continuato fino all'agosto successivo a postare frasi sul suo profilo Facebook. Frasi come «il mio datore di lavoro è la Jihad» corredate da sue foto con un kalashnikov in mano.

Redazione online