Pure il film sui vaccini che fanno male

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Bufera in Senato per la proiezione del discusso documentario Vaxxed - frome cover up to catastrophe, che attacca i vaccini. Il video è diretto da Andrew Wakefield, radiato dall’ordine dei medici inglese per una ricerca che metteva in relazione medicinali e autismo. La proiezione era stata programmata per il 4 ottobre, al Senato, nella sala di Santa Maria in Aquiro ma è saltata dopo una mezza giornata di polemiche furibonde. Il video dunque per ora non si vedr nel nostro Paese.

L’anteprima romana, che doveva rappresentare anche l’anteprima europea del video, è stata organizzata dal senatore Bartolomeo Pepe, ex grillino ora nel gruppo Gal di Giulio Tremonti. Dopo le precisazioni dell’amministrazione e la moral suasion esercitata dal presidente del Senato Pietro Grasso, il presidente del Gruppo Gal ha comunicato la revoca della richiesta di utilizzo della Sala Convegni di Piazza Capranica. Pertanto l’iniziativa non avrà più luogo. Il documentario era stato rifiutato anche dal festival Tribeca di Robert De Niro.

Bartolomeo Pepe è già finito nelle cronache per alcuni tweet, come quello in cui commentava l’omicidio di Joe Cox in Gran Bretagna con un agghiacciante «Colpirne uno per educarne cento». La reazione più dura alla sua pellicola è arrivata dall’Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico-scientifico del sistema sanitario nazionale: «Siamo sconcertati e indignati», dicono i suoi membri. Palazzo Madama si era già affrettato a precisache che «l’iniziativa del senator Pepenon ha in alcun modo il patrocinio del Senato».

A dare il colpo finale il presidente del Senato, Pietro Grasso che si schiera con l’Iistituto Superiore di Sanità, la commissione Sanità del Senato e la comunità scientifica internazionale: «Condivido pienamente il timore sui danni alla salute che potrebbero essere provocati da teorie improvvisate e respinte dalla comunità scientifica internazionale e, senza alcun intento censorio, proverò a convincere gli organizzatori a valutare i possibili rischi per i cittadini di campagne antiscientifiche e di disinformazione come questa. Io ho sempre seguito i consigli del mio medico di famiglia, e invito tutti i cittadini a fare altrettanto con fiducia».

Grasso prende posizione nonostante ricordi che per regola la Sala convegni di piazza Capranica è a disposizione dei senatori «i quali si assumono la responsabilità personale esclusiva e diretta delle iniziative che intendono svolgervi. Gli uffici non possono esercitare controlli di merito o di opportunità sui contenuti dei dibattiti o sulle opinioni degli oratori, salvo motivi di ordine pubblico o di violazione della legge penale. Si sottolinea pertanto che l’iniziativa del senatore Pepe, compresa la proiezione di parti del film documentario non ha in alcun modo il patrocino del Senato».

La giornata era stata presentata su Facebook come un «incontro aperto principalmente al mondo dell’informazione, nonché della politica e della scienza». Dopo la propiezione era stato proposto un confronto con tanto di domande in streaming al regista Andrew Wakefield, e alla produttrice Francesca Alesse, in sala a fare anche da moderatore e traduttore.

Wakefield nel 1998 pubblicò uno studio scientifico per mettere in relazione la vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia e l’autismo. Quel lavoro venne poi ritirato e il medico radiato dall’albo quando si scoprì che i dati, riguardanti 12 casi, erano stati falsati.

Lo staff del senatore Pepe aveva fatto in precedenza sapere che quella che inizialmente doveva essere solo una conferenza stampa, viste le richieste di partecipazione, era diventata una conferenza-maratona che sarebbe andata avanti mattina e pomeriggio. Importante, e pericoloso, per un Paese come l’Italia che ormai da qualche anno fa i conti con un calo importante della copertura delle vaccinazioni pediatriche.

Il film Vaxxed dopo metà ottobre arriverà in alcune sale. Dalla casa di distribuzione «Wanted Cinema» spiegano che viste le tante richieste arrivate dalla Rete stanno costruendo un tour che dal 17 ottobre toccherà dieci città italiane. «Ci è sembrato giusto soddisfare le richieste del web - dichiarano da Wanted - e per questo abbiamo deciso di accendere un faro su una tematica molto discussa. Senza schierarci con le posizioni del film, ci interessano proiezioni che possano creare dibattito e dialogo: per questo saranno presenti esperti, associazioni e medici per approfondimenti».

Contro il documentario proiettato in una sede istituzionale si schierano in tanti. Il ministro alla Salute Beatrice Lorenzin spiega che la sua è «una posizione di estrema contrarietà, così come c’è l’indignazione di tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale intorno a ciò che è propagandato da questo documentario. Quando l’antiscelta ha lo stesso diritto di tribuna della scienza, non è un tema di democrazia ma di disinformazione». Anche Emilia De Biasi, presidente della commissione Sanità del Senato, va giù duro: «Salute sì, ciarlatani no. Questa è una iniziativa personale di Bartolomeo Pepe non nuovo a simili barbarie. Non c’è alcun legame fra vaccini e autismo. Lo pseudo medico che sosteneva questa tesi è stato radiato dall’albo. E mentre Pepe si diletta con i ciarlatani noi facciamo la legge sull’autismo e lo inseriamo nei livelli essenziali di assistenza».

Sempre dal Pd, la vicepresidente del partito Giuseppina Maturani aggiunge: «Trovo grave e sbagliato che il Senato abbia ospiti quella proiezione. Si tratta di una iniziativa personale di un senatore che è abituato a simili discutibili performances».

Si schiera anche l'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). Il vice presidente Pierluigi Martini commenta così: «È grave e pericolosa la divulgazione, per di più in una sede istituzionale, di un film palesemente antiscientifico che cavalca teorie supportate da dati fraudolenti per le quali l’autore è stato radiato dall’ordine dei medici».

Francesca Mariani