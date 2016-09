Uccisa a coltellate nell'Alessandrino

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Una donna di 67 anni è stata uccisa a coltellato nella sua abitazione di Valenza. E' stato il marito, di 73 anni, a chiamare il 112 dicendo: "Mia moglie non respira più. Venite". Arrivati nella casa, i carabinieri hanno trovato l'uomo e la moglie colpita, con diverse coltellate al collo. Il marito è stato subito condotto in caserma per l'interrogatorio. Massimo riserbo da parte degli investigatori e degli inquirenti. Stanno procedendo, oltre ai militari di Valenza, gli uomini dei Nuclei Operativo Radiomobile e Investigativo di Alessandria.

Redazione online