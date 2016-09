Palazzina esplosa a Trieste, Ikea finisce in Tribunale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ikea finisce in tribunale. Dovrà rispondere del disastro di via Baiamonti, a Trieste, nel quale persero la vita Aldo Flego, 76 anni, e la sorella Marcella. In quell'occasione, circa un anno e mezzo fa, saltò in aria un intero appartamento per un'istallazione sbagliata di una cucina acquistata proprio in uno store della multinazionale. Non è la prima volta che Ikea viene citata in giudizio per un incidente.





Ricorso in Tribunale Oggi i familiari delle vittime si battono per vedere condannato il colosso "all’integrale risarcimento del danno". Il pm della procura di Trieste, Pietro Montrone, ha chiesto la pena di due anni e 4 mesi per il 36enne Davide Mozina, un anno e 4 mesi per il capo tecnico della stessa azienda, Dario Visentin, 42 anni, e un anno e 4 mesi anche per il presidente della Astec, Giovanni Zoccarato (71). Ma tra gli imputati, che sono accusati di omicidio e disastro colposo, figura anche Enrico Rubiero, 46 anni, rappresentante della Installo. Gli imputati hanno optato per la scelta del rito abbreviato e la sentenza del giudice è attesa per il 14 novembre.





L'acquisto Marcella Flego aveva concluso un contratto di compravendita di mobili ed elettrodomestici per la cucina del suo appartamento. Poi, essendosi manifestato un vizio nel top della cucina, la signora ne aveva richiesto la sostituzione stipulando con Ikea un ulteriore contratto di appalto di servizi in garanzia che doveva concretizzarsi con il montaggio del nuovo piano di lavoro, fissato per il 20 febbraio 2015: il giorno della tragedia. Il banale intervento vede coinvolte ben quattro ditte esterne in un valzer di appalti e subappalti. L’ordine di servizio parte da Ikea Italia che incarica del montaggio la Blg Logistics Solutions Italia srl di Milano. Quest’ultima, in forza di un contratto di subappalto per trasporto, smontaggio e montaggio, a sua volta gira l’incarico alla società cooperativa "La Sfinge", con sede legale a Roma. Per la parte impiantistica, invece, procede la Installo di Rovigo, che però affida a un’altra impresa, la triestina Astec, il compito di provvedere alle operazioni relative alle disconnessioni degli impianti elettrico, idrico e del gas dal piano cottura e dal lavello che dovevano essere sostituiti, per poi provvedere al riallacciamento una volta montati i nuovi piani Ikea.





Le richieste I familiari delle vittime intendono capire perché Ikea non abbia controllato le credenziali tecniche ed economiche delle imprese di cui si è servita per le varie attività di trasporto, montaggio, slacciamento e allacciamento. Non abbia verificato le loro abilitazioni e tutti i vari passaggi tra subappalti e subappalti dei subappalti.

Redazione online