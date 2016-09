«Bossetti è sadico. Ha torturato Yara»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Sadico, malvagio, crudele. È il ritratto di Massimo Bossetti ipotizzato dalla Corte di Assise di Bergamo, che nella serata di martedì scorso ha depositato le motivazioni della sentenza attraverso la quale, il primo luglio scorso, ha condannato all'ergastolo il carpentiere di Mapello per l'omicidio di Yara Gambirasio. Centocinquantotto pagine di puntuale ricostruzione investigativa e di analisi psicologica del presunto carnefice. Bossetti sembra uscito da una favola: ambiguo, spietato e camaleontico. L'orco che non ti aspetti, l'assassino con la faccetta innocua che sarebbe piaciuto ai padri della letteratura gialla inglese. Un omino silenzioso e indecifrabile che, secondo la Corte che l'ha giudicato e che era presieduta da Antonella Bertoja «non ha agito in modo incontrollato, sferrando una pluralità di fendenti, ma ha operato sul corpo della vittima per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando, mentre Yara era ancora in vita, tagli lineari e in parte simmetrici, in alcuni casi superficiali, in altri casi in distretti non vitali e, dunque, idonei a causare sanguinamento e dolore ma non l'immediato decesso».

Nessuno sconto per il presunto assassino della tredicenne ginnasta di Brembate di Sopra uccisa nel campo di Chignolo d'Isola il 26 novembre 2010 e ritrovata tre mesi dopo, il 26 febbraio. Omicidio di inaudita gravità: Massimo Bossetti avrebbe agito in un contesto di avances sessuali presumibilmente respinte: un rifiuto che avrebbe scatenato il sadismo e la violenza di cui l'imputato non aveva mai dato prova prima. Confermata l'affidabilità del dna (trovato sugli slip di Yara e attribuito all'operaio) con un riferimento icastico: «È assolutamente affidabile il profilo genetico nucleare di Ignoto 1, che le indagini hanno stabilito essere Massimo Bossetti, in quanto caratterizzato per un elevato numero di marcatori Str e verificato mediante una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale». Il popolo degli innocentisti, a fronte del piglio espresso dai giudici che hanno condannato Bossetti, non si placa e parla ancora di complotti, di un colpevole individuato al di là delle prove, di una indagine lacunosa. Andrea Pezzotta, l'avvocato di Maura Gambirasio, madre dell'adolescente assassinata, ha detto ieri a «Il Tempo»: «Credo che queste motivazioni rispecchino in maniera più che corretta l'andamento processuale. Sono scritte bene e chiariscono in maniera definitiva i termini della vicenda. Le ipotesi di complotti, di verità occultate, di una trama pilotata contro l'imputato? Mi sembra solo fantascienza e forse c'è anche qualche tentativo di strumentalizzazione. Non capisco per quale motivo si dovesse incastrare proprio Bossetti».

E mentre gli avvocati della Difesa Salvagni e Camporini preparano il ricorso in Appello, per un secondo grado di giudizio che sicuramente sarà sede di ulteriori scontri, il sostituto procuratore Letizia Ruggieri, titolare della sofisticata, costosissima indagine che ha portato all'arresto del carpentiere, decide di opporsi alla sentenza con la quale Massimo Bossetti è stato assolto dall'accusa di aver indicato nell'ex collega Massimo Maggioni il vero assassino di Yara. Dopo aver affermato in sede di processo che tutti in quell'aula avevano mentito (chi lo accusava, per intenderci), Bossetti aveva dichiarato che Maggioni era invidioso e che dopo avere ucciso Yara, aveva fatto in modo da far ricadere la colpa su di lui. Gli inocentisti ribadiscono: «Non ha mai confessato. Se fosse stato colpevole avrebbe confessato, gli sarebbe convenuto». Al di là delle opinioni individuali (perché è vero che le responsabilità di Bossetti hanno diviso la comunità dei segugisti), va detto che in Italia è difficile, di questi tempi, che qualcuno confessi. Di più: le cronache recenti confermano il dato. Gli assassini hanno imparato a recitare davanti a telecamere e investigatori.

Angela Di Pietro