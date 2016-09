Trump perde ma prepara la riscossa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Mai dare Donald Trump per sconfitto. Il primo dibattito televisivo con Hillary Clinton, che per molti ha vinto lei, gli è servito da prova generale, per capire come muoversi nei prossimi due. Per far sparare alla sua rivale nella corsa alla Casa Bianca tutte le cartucce e rendersi inattaccabile nell'ultima parte della campagna elettorale. E per dimostrare che, se vuole, il temperamento giusto per fare il presidente degli Stati Uniti ce l'ha, che quando serve sa essere politicamente corretto. Decideranno gli elettori se lo preferiscono docile o aggressivo. Lui è entrambe le cose insieme, a seconda delle circostanze.

«Potevo andare giù pesante, ma non l’ho fatto», si è sfogato Trump scendendo dal palco. Ma più che un rimpianto è una dichiarazione di guerra. Se lunedì l’esito del confronto non è stato brillante, i prossimi due vuole vincerli lui. Non tanto o non solo quello del 9 ottobre, quanto quello del 19, quando mancheranno solo tre settimane al verdetto finale delle elezioni presidenziali. Hillary si era preparata da vera secchiona al dibattito, fino ad andare a scovare l'architetto non pagato da Trump per un lavoro fatto male in una delle sue proprietà. Il candidato repubblicano, invece, di fatto ha improvvisato, forte dei tanti comizi andati bene durante la campagna elettorale, ma restando vittima a tratti dell'emozione, fino a perdere il filo del discorso, poi ripreso.

Era spaesato quando è entrato in scena, rispetto al passo spavaldo di lei, ed era ancora disorientato alla fine, tanto da scappare via subito, mentre Hillary, con il marito Bill e la figlia Chelsea, è rimasta in sala a stringere mani. Trump ha avuto la voce bassa per tutto il tempo del dibattito, in confronto a quella squillante di lei, forse anche per un microfono non perfettamente funzionante di cui si è lamentato dopo. Ha bevuto troppa acqua e aveva la sinusite, mentre lei non ha fatto neanche un colpo di tosse. Eravamo tutti pronti a contarli. Lui agitato, lei imperturbabile. La Clinton ha recitato la sua parte alla perfezione, fino a quel soffio e quel movimento di spalle che rimarrà lo spezzone più visto dei 90 minuti di confronto, rilanciato da lei stessa sui social network ed evidentemente studiato a tavolino per dimostrarsi a suo agio e rendersi simpatica. Col rischio, però, che il pubblico la considerasse «falsa», marchio che si porta addosso e contro cui deve combattere.

Il conduttore del dibattito l’ha aiutata molto. Nessuna domanda scomoda per Hillary. Non si è parlato dell’attentato di Bengasi dell’11 settembre 2012 in cui è morto l’ambasciatore americano in Libia quando lei era segretario di Stato, non si è parlato dello scandalo delle e-mail riservate scambiate attraverso un indirizzo privato e non protetto piuttosto che su quello super sicuro dell’amministrazione Obama, non si è parlato dei finanziamenti alla Fondazione di famiglia, del suo stato di salute, delle scappatelle di suo marito Bill. Nessuno dei punti deboli della Clinton è stato toccato. Tutto materiale per i prossimi appuntamenti, che Trump saprà come giocarsi.

Le domande cattive il conduttore le ha tenute tutte per il candidato repubblicano, che ha risposto a tono ma senza convincere, provando qualche volta a rilanciare ma senza andare fino in fondo negli attacchi. Ha preferito parlare di contenuti Trump, dall’economia all’immigrazione, alla sicurezza e la lotta al terrorismo: i suoi cavalli di battaglia, che ha sciorinato tutti.

Lui concentrato sul programma, lei sull'interpretazione teatrale e sui colpi bassi. Ma una volta che del suo rivale Hillary ha ricordato le bancarotte, le offese alle donne, le accuse di razzismo, fino a mettere in discussione anche la sua ricchezza, le sue donazioni di beneficienza, insinuando che c’è qualcosa di nascosto nella dichiarazione dei redditi che continua a non rendere pubblica, di cosa parlerà negli altri due confronti che verranno? La Clinton ha fatto sicuramente un’ottima performance, ma adesso la pistola le resta scarica.

Prima dell'inizio del dibattito, lunedì pomeriggio, gli occhi erano tutti puntati su Hillary: si temeva che con le sue uscite da outsider Trump potesse spiazzarla già con le prime battute e che questo influenzasse lo svolgimento dell'intero confronto. Gli analisti finanziari avevano collegato a questa incertezza la chiusura di giornata negativa di Wall Street. Si è verificato l'esatto contrario: la Clinton ha vinto il match televisivo e il giorno dopo la borsa americana è volata.

In particolare, nel mercato delle valute, l'oscillazione più forte l'ha avuta il peso messicano. Moneta che, da quando Trump ha messo al centro della sua campagna elettorale la costruzione del muro con il Messico, è considerato il vero indicatore dell'andamento del consenso del candidato repubblicano. Mentre il dibattito ha lasciato del tutto invariati i sondaggi: chi già aveva scelto di votare Clinton ha confermato la sua preferenza e lo stesso hanno fatto gli elettori di Trump.

Il numero degli indecisi non è cambiato. Allora forse ha fatto bene il candidato repubblicano a riservarsi i fuochi d'artificio per il mese di ottobre.

