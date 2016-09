Pirozzi: «Solo moduli abitativi regolari»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Moduli abitativi in arrivo nelle frazioni di Amatrice. L’annuncio lo ha dato ieri il sindaco Sergio Pirozzi, che ha anche messo in guardia la popolazione colpita dal terremoto dalla aziende che, in questo momento e con la scusa delle donazioni, cerca di pubblicizzare prefabbricati «non in linea con i regolmenti urbanistici dell’Amministrazione», e dunque abusivi.

«Abbiamo raggiunto un accordo con la Protezione Civile che sta inviando loro dei moduli abitativi di servizio. In questo modo, nel pieno rispetto delle normative urbanistiche vigenti, gli allevatori potranno continuare a vivere accanto ai loro capi e alle loro aziende, mantenendo viva la loro capacità economica e senza mettere a repentaglio ciò che fornisce loro il sostentamento», ha spiegato Pirozzi.

«Questa soluzione - ha detto ancora il sindaco - spegne il rischio di speculazioni che alcune realtà, pubblicizzando - oltre a sponsorizzare se stesse - possibili donazioni di casette prefabbricate non in regola con le leggi urbanistiche dello Stato, potrebbero ingenerare. Infine, l’accordo ottenuto evita il proliferare di soluzioni abitative "fai da te", che non aiuterebbero una ricostruzione cittadina coerente e rispettosa delle leggi». «Non ci è stato concesso di autorizzare nessuna casetta prefabbricata abusiva - ha sottolineato Pirozzi - perché non sono state previste deroghe alla legge urbanistica. Avevamo predisposto, in un primo tempo, persino un’ordinanza specifica nell’ambito delle abitazioni provvisorie, ma è stata respinta». LE VERIFICHE

Proseguono intanto le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici e privati. Le squadre di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) e di esperti impegnati hanno completato fino ad ora 12573 le schede di valutazione di edifici privati: sono 6026 gli edifici agibili (circa il 48%) e 722 che, pur non essendo danneggiati, sono inagibili per rischio esterno. 4063, invece, gli esiti di inagibilità (circa il 32%) mentre 1762 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. LA PROPOSTA

Rendere obbligatorio il fascicolo del fabbricato e defiscalizzare al cento per cento gli interventi sulla staticità sugli edifici privati. Sono le due proposte avanzate dall’Ingegner Domenico Ricciardi, coordinatore degli ordini degli ingegneri della Regione Lazio e lanciate durante il Convegno "L’Italia dei crolli e dei terremoti" presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma in collaborazione con l’Ordine Nazionale degli Ingegneri e l’ordine degli ingegneri di Roma.

«Il Fascicolo del fabbricato - ha spiegato Ricciardi - è uno strumento per il monitoraggio dello stato di conservazione degli edifici indispensabile per individuare le situazioni di rischio degli edifici e programmare interventi di ristrutturazione e manutenzione».

Francesca Mariani