Pediatra malata Incubo tbc per 3.500 bimbi

Paura a Trieste, dove circa 3.500 bambini dovranno essere sottoposti a controllo dall’Azienda sanitaria: durante la vaccinazione per la tubercolosi infatti i piccoli, tutti sotto i sei anni, sono venuti a contatto con una pediatra affetta proprio da questa malattia. La tubercolosi che ha colpito la dottoressa ha dato i primi sintomi, peraltro molto blandi, risalgono a un anno fa, ma la pediatra, che lavora in convenzione con l’Asl, è rimasta in servizio fino al 15 settembre. Attualmente è ricoverata e le sue condizioni non sono preoccupanti. Ma dall’Asl hanno comunque ritenuto opportuno avvisare la popolazione e sottoporre tutti i bambini vaccinati dalla pediatra a un controllo, anche se il tempo necessario per effettuare la vaccinazione è di pochi minuti, mentre il tempo previsto per la diffusione della malattia secondo i protocolli internazionali è di almeno otto ore. Il rischio di contagio è molto basso, ma i bambini sono più a rischio. Da oggi tutte le famiglie dei bambini che sono stati vaccinati dalla pediatra verranno contattati telefonicamente secondo un criterio di priorità e sono stati attivati 6 ambulatori presso il dipartimento di prevenzione nel comprensorio di San Giovanni in via De Ralli 3 per effettuare il test di controllo. Sono inoltre attive 4 linee del Numero Verde Sanità 800.99.11.70 che fornisce informazioni dalle 8 alle 20. Per informazioni possono essere contattati anche i pediatri di libera scelta e gli operatori dei centri vaccinali dei distretti.

